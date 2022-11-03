عبدالحميد الخطيب



بدأ الفنان القدير د.حبيب غلوم تصوير دوره في الفيلم السينمائي الأردني الجديد «وسوسة الغراب»، من تأليف الكاتب وليد عماد، إخراج علاء ربايعة، انتاج عصام الحجاوي، ويشارك فيه غلوم بجانب عدد من النجوم الأردنيين، منهم: أنور خليل وشاكر جابر وريما الشيخ وديما سحويل وابراهيم ابو الخير وشهاب الحجاج ونجم الزاوهرة.



فيلم «وسوسة الغراب» هو الثاني من سلسلة الأفلام السينمائية الأردنية العربية «إنسانيات»، وتدور أحداثه حول شاب صاحب شخصية مسالمة ومحب للخير، يعيش في أجواء أسرية مليئة بالمشاكل، ونتيجة لبعض المنعطفات الاجتماعية يتحول الى شخص قاتل ويتم وضعه في السجن، فتصيبه الوساوس، وتتصاعد الأحداث بعد خروجه من السجن.