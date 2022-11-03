ياسر العيلة



أصدرت دار «دريم بوك» للنشر والتوزيع مؤخرا رواية «قلب أفعى»، وهي الإصدار الثاني للكاتب والفنان الكويتي الشاب هادي الهادي، والذي تحدث لـ «الأنباء» عن تفاصيل الخبر قائلا: «قلب أفعى» رواية مصنفة لتطوير الذات وتجمع بين السرد القصصي وطرق ترشد القارئ لتطوير ذاته، كاشفا عن أن أحداث الرواية تدور حول «هدى» التي تعاني من إعاقة جسدية تجعلها حبيسة المنزل بسبب تنمر عائلتها والناس عليها، إلى أن تقرر كسر حاجز الخوف وتواجه المجتمع فتجد نفسها أمام تحديات غير متوقعة تدفعها للانتقام.

وعن أهم النقاط التي تناقشها الرواية، قال الهادي: أناقش من خلال الرواية عدة قضايا منها قضية المهاجرين والتي تحدث بسبب قضايا أسرية وأخرى سياسية، وأيضا قضية التنمر، وقضية المشاكل الزوجية والطلاق، وكذلك التشهير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع، مشيرا الى أنه لا يكتفي من خلال الرواية بسرد القضايا فقط، وإنما يضع حلولا لها أيضا.

جدير بالذكر، أن هادي الهادي ممثل وكاتب في وسائل التواصل الاجتماعي والمسرح، ويطرح الكثير من القضايا بشكل كوميدي ساخر، وحاصل على بكالوريوس إعلام وعلم نفس، ومدرب معتمد في مجال التنمية البشرية.