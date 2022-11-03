كرمت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أمس الدفعة الأولى من حملة شهادة (اليورو باس) من أكاديمية باريس للمعاهد المعتمدة على الطلبة خريجي الهيئة للعام 2019 /2020.



وقال نائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة ونائبه للتخطيط والتنمية بالإنابة د.جاسم الاستاد في كلمة له، ان الاحتفال يتزامن مع مرور 9 سنوات على بدء التعاون بين الهيئة وأكاديمية باريس للمعاهد المعتمدة الذي أثمر عن تسعة اعتمادات مؤسسية و48 برنامجا معتمدا و29 برنامجا جديدا قيد الاعتماد.



وأوضح الأستاد أن شهادة (اليورو باس) التي تصدر من أكاديمية باريس هي نظام تم إنشاؤه عام 2005 بمبادرة من المؤسسة العامة للتعليم والثقافة في الاتحاد الأوروبي لترسيخ الشفافية وتوحيد الجودة والكفاءة لمهارات المتدرب ومؤهلاته ومعترف بها في كل الدول الأوروبية.



من جهته، قال نائب المدير العام لشؤون التدريب بالإنابة عبدالعزيز الرويح في كلمة مماثلة، إن قطاع التدريب يولي أهمية قصوى لبرامج وسياسات الجودة والاعتماد الأكاديمي لما لها من أهمية في رفع مستوى الأداء الإداري وتحسين جودة البرامج التدريبية وتطوير المخرجات تلبية لاحتياجات سوق العمل.



وأكد الرويح حرص القطاع على نشر ثقافة الجودة بهدف رفع مستوى منتسبي القطاع وتطوير قدراتهم، مشيرا إلى أن هذه الشهادات تمنح التوثيق الدولي للمتدربين بما يتيح لهم مواصلة تعليمهم في العديد من الدول الأوروبية وتضيف لهم التميز في سوق العمل المحلي.



من جهتها، هنأت السفيرة الفرنسية لدى الكويت كلير لو فليشر في كلمة لها الطلبة الحاصلين على شهادة (اليورو باس)، متمنية استمرار التعاون بين الهيئة وأكاديمية باريس لتعزيز العملية التعليمية المشتركة بين البلدين.



بدورها، أعلنت مديرة إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي سعاد الشبو، أن دفعة (اليورو باس) 2019/2020 هم خريجو معهد التدريب الإنشائي ومعهد التمريض والمعهد الصناعي (صباح السالم) والمعهد الصناعي (الشويخ).



وأوضحت أن الخريجين حصلوا على الرخصة الأوروبية والاعتراف الدولي وفقا لمعايير النظم الأوروبية التي تمكنهم من استكمال دراساتهم العليا والعمل في تلك الدول.