ضمن إطار بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة الكويت والرئاسة العامة للحرس الوطني عقد مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية اجتماعا لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين مثل الدورات التدريبية وورش العمل والانتداب والجانب الإعلامي والأبحاث، وذلك في قاعة مجلس الجامعة في حرم الجامعة بالخالدية، برئاسة د. فهد محمد الفضلي مساعد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية - التطوير الأكاديمي، وحضور ممثلين عن الجامعة من قطاعات الخدمات الأكاديمية المساندة والقبول والتسجيل والدراسات العليا والأبحاث، وممثلين من القطاعات المختلفة ذات العلاقة في الحرس الوطني برئاسة العقيد ركن عمر عبداللطيف الناجم رئيس فرع التنسيق.



بداية رحب مساعد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية - التطوير الأكاديمي الدكتور فهد محمد الفضلي بالحضور، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو تعزيز التعاون من خلال مناقشة جوانب عدة، مؤكدا أن جامعة الكويت مستعدة لتوفير جميع التسهيلات والاحتياجات لتطوير وتقوية روابط التعاون للارتقاء بالمعرفة العلمية والثقافية والتقنية بين الطرفين.



ومن ثم تمت مناقشة عدة مواضيع في إطار بنود البرتوكول، متضمنة توضيح طريقة انتداب منتسبي الحرس الوطني للتدريس في الجامعة، وبيان التعاون القائم فيما يخص الدورات التدريبية ومدى حرص الجامعة على توفير دورات تخصصية أكثر تضمن تلبية احتياجات الرئاسة العامة للحرس الوطني مثل الأمن السيبراني، وأيضا التعاون المشترك في المجال الإعلامي، والتعاون في مجال الأبحاث من خلال توفير الخبرات في المجالات العسكرية أو الأكاديمية حسب حاجتهم.