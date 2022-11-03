عبدالعزيز الفضلي



قضى وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد أمس أكثر من 3 ساعات في استقبال المراجعين رغم انه حدد لهم من الساعة 12 حتى 2 ظهرا غير انه استمر في استقباله المراجعين الى ما بعد الساعة 3 عصرا.



من جانب آخر، وبعد توقف اكثر من عامين بسبب جائحة كورونا استأنفت مدارس المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية حصة النشاط والتي حددها قطاع الأنشطة والتنمية التربوية مرة واحدة في الأسبوع على أن تكون فترة النشاط أثناء الدوام المدرسي ويبتعد عن التطبيق في نهاية الدوام المدرسي ويتوقف العمل بفترة النشاط مؤقتا أثناء فترة الاختبارات في نهاية الفترة الدراسية الأولى.



وتحرص وزارة التربية من خلال هذا النشاط على أهمية دور الأنشطة المدرسية في إكساب الطلاب المهارات وصقل مواهبهم وتطوير إمكاناتهم واشتملت الأنشطة على فعاليات توعوية وعلمية ودينية وثقافية.