في أول تصريح لرئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ماجد الميموني بعد الفوز بالانتخابات، أكد أنه وزملاءه أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة لديهم عزيمة وإصرار للعمل الجاد ليكونوا عند حسن ظن الجموع الطلابية التي أولتهم ثقتها الغالية لقيادة مقاعد الاتحاد، مشيرا إلى أن الهيئة الإدارية الجديدة للاتحاد تضم كفاءات نقابية قادرة على تحقيق طموحات الطلبة وتذليل الصعوبات التي تواجه مسيرتهم الدراسية.



وتوجه الميموني بشكره وتقديره لكل من شارك في العرس الديموقراطي لانتخابات الاتحاد، وخص بالذكر عميد شؤون الطلبة د.عبدالكريم العريعر ومساعده د.سلمان حاجي لجهودهما الرامية للارتقاء بالعمل النقابي الطلابي داخل أسوار الهيئة، والشكر موصول لكل القائمين على العملية الانتخابية الذين ساهمت جهودهم في نجاح هذا العرس، كما توجه بشكره واعتزازه بطلاب وطالبات الهيئة، معتبرا ثقتهم الغالية فخرا واعتزازا، وأن حصوله وزملائه على 6288 صوتا يجعلهم عاجزين عن شكر الجموع الطلابية، فهو الرقم الأعلى في تاريخ انتخابات الاتحاد، وهذه الثقة الغالية ستجعل أعضاء الهيئة الإدارية يواصلون الليل بالنهار في خدمة زملائهم الطلبة، وفي هذا المقام لا ننسى توجيه الشكر لمنسق عام المستقبل الطلابي محمد الرزحان على جهوده الواضحة في خدمة الطلبة والتي أثمرت الفوز بمقاعد الاتحاد وبهذا الرقم القياسي من الأصوات.



وقال الميموني إن أبواب الاتحاد مفتوحه لجميع المقيدين في الهيئة باختلاف انتماءاتهم لتلقي أي استفسارات أو مقترحات والعمل على تطبيقها طالما كانت تخدم جموع الطلبة وترتقي بالعمل النقابي، كما نتأمل تعاونا مثمرا مع قيادات الهيئة لتحقيق طموحات الطلبة.