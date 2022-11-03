عبدالعزيز الفضلي



أكد رئيس مجلس إدارة الجمعيـــــــة الكويتية لمســــاعدة الطلبـــة عبـــدالله السابج، أن الجمعية تعتبر الأقدم على مستوى الكويت، حيث أنشئت عام 1963 وتطورت في عملها لخدمة المجتمع والوطن وتقوم حاليا بمساعدة أكثر من 1000 طالب سنويا تبدأ من مرحلة رياض الأطفال مرورا بالمراحل التعليمية الابتدائي والمتوسط والثانوي ووصولا إلى طلاب الجامعة داخل الكويت وخارجها، حيث تقدم الدعم للطلاب الدارسين في جامعات عربية كثيرة، سائلا الله الاستمرار في هذا النهج المحمود، ومبينا ان هذا العمل من أفضل الاستثمارات التي يتم وضعها في تعليم البشرية وناتجه سوف يوفر الكثير من الاحتياجات البشرية. جاء ذلك خلال استقبال السابج وفدا من مدرسة الرجاء المشتركة للبنين التي تختص بتعليم الطلاب من ذوي الإعاقة الحركية، وترأس الوفد المدير المساعد بالمدرسة خالد الحسن ومعلم الرياضيات في المرحلة الثانوية ورئيس الفريق الإعلامي لمدارس التربية الخاصة نافل الحميدان. وكشف السابج أن الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة لديها العديد من المشاريع التنموية لخدمة البشرية من ضمنها مشروع حالي لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، متوقعا تسليم هذا المشروع نهاية العام الحالي. ‏من جانبه، تقدم المدير المساعد لمدرسة الرجاء المشتركة للبنين خالد الحسن بالشكر لرئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة عبدالله السابج وجميع أعضاء مجلس الإدارة على ما يقدمونه من خدمة لطلاب مدرسة الرجاء المشتركة بنين في مرحلتيها المتوسطة والثانوية من ذوي الاعاقة الحركية.