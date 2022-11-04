الأحمد: «محمية الجهراء الطبيعية» أول مشاريع السياحة البيئية في الكويت

حجز المواعيد إلكترونياً بـ 10 دنانير للمرصد لكل 5 أفراد في مجموعة واحدة

على الزوار عدم التعرض للحياة الفطرية والمحافظة على مكونات المحمية

في حال نجاح التجربة سيتم افتتاح محميات أخرى بعد تجهيز بنيتها للجمهور



دارين العلي



أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن محمية الجهراء الطبيعية تعتبر مقدمة للمشاريع التي ستسهم في نشر السياحة البيئية في البلاد.



كلام الأحمد جاء في تصريح صحافي خلال افتتاح المحمية رسميا صباح أمس الخميس، بحضور عدد من السفراء والديبلوماسيين والإعلاميين وممثلين عن الجهات والجمعيات الأهلية والشركات الخاصة المهتمة بالشأن البيئي ومنها المشروعات السياحية وكيدزانيا، بالإضافة إلى عدد من طلبة المدارس.



وقال الشيخ عبدالله الأحمد إن المحمية تبدأ من اليوم الجمعة استقبال زوارها من الجمهور سواء من المواطنين أو المقيمين، لافتا إلى أن الهدف من فتحها أمام الجمهور هو نشر الوعي البيئي في المجتمع وغرس المفاهيم البيئية في النشء، وبالتالي ستكون أول محمية تسهم في إنعاش السياحة البيئية.



وأكد أنه في حال نجاح هذه التجربة سيتم افتتاح محميات أخرى بعد تجهيز بنية تحتية فيها تسمح للجمهور بالاستمتاع بها والتعرف على مكوناتها، موجها إرشادات إلى الزوار بعدم التعرض للحياة الفطرية داخل المحمية والمحافظة على مكوناتها لضمان ديمومتها.



حجز مواعيد



وأوضح المدير العام للهيئة العامة للبيئة أن زيارة المحمية تتم عبر حجز مواعيد على منصة الهيئة الإلكترونية بأوقات معينة وعبر دفع قيمة 10 دنانير لحجز المرصد لكل 5 أفراد ضمن مجموعة واحدة.



وأشار إلى أنه سيكون هناك فريق عمل من الهيئة لاستقبال الزوار وإرشادهم إلى المراصد ومرافقتهم خلال الجولة داخل المحمية لمدة ساعة إلى ساعة ونصف الساعة لرؤية التنوع الأحيائي في المحمية والعيش مع الطبيعة.



وأشار إلى أن المحمية تم تجهيزها منذ عام 1987 وتبلغ مساحتها الكلية لها 18 كيلومترا مربعا، بينما المساحة المفتوحة أمام الحضور نحو 4 آلاف متر للتجول فيها ومتابعة الكائنات الفطرية بوجود أكثر من 300 نوع من الطيور العابرة والتي يتم رصدها سنويا، بالإضافة إلى الطيور المستوطنة بجانب خمس بيئات متنوعة مختلفة مثل الطينية والساحلية والصحراوية وغيرها.



ولفت إلى أن وجود هذه المحمية دليل واضح على أن الاهتمام بالبيئة وحمايتها سيؤديان إلى ازدهارها ونمو الطبيعة فيها، معربا عن شكره لكل من اجتهد لتجهيز هذه المحمية لتكون أول محمية تساهم في إنعاش السياحة البيئية في الكويت.





كيدزانيا في محمية الجهراء.. أنشطة ترفيهية وتوعية بيئية



تشارك «كيدزانيا» في المنطقة الإدارية لمحمية الجهراء باستقبال الضيوف والزوار وخصوصا من الأطفال بهدف المساهمة في تنمية الوعي البيئي لديهم حيث تواجدت في افتتاح المحمية بركن خاص مجهز بالكثير من الأنشطة والفعاليات وبفريق زرع البسمة على وجوه الأطفال والزوار.



وقالت ممثلة إدارة التسويق في كيدزانيا أمل بقشي إن المشاركة تأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية التي تتمتع بها الشركة وخصوصا أن أنشطتها موجهة للأطفال وذلك بهدف المشاركة في غرس المفاهيم البيئية والمحافظة عليها في نفوسهم. وأوضحت أن مشاركة كيدزانيا في محمية الجهراء جاءت لدعم جهود الجهات الحكومية ممثلة بالهيئة العامة للبيئة لإيصال المفاهيم البيئية والإضاءة عليها للنشء لكي تصبح ثقافة عامة تتمتع بها الأجيال المقبلة.



ولفتت إلى أن كيدزانيا ستقدم لزوار المحمية من الأطفال عددا من الأنشطة التي تساهم في تنمية وعيهم بأهمية حماية البيئة وتعريفهم على أنواع النباتات والطيور وغيرها، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا تنظيم حملات لزراعة الأشجار في المحمية مع الأطفال خلال الأسابيع المقبلة، إضافة إلى عدة أنشطة أخرى.



وأوضحت أن لدى مجموعة الشايع قسما خاصا بالعمل البيئي يختص بحملات الزراعة وتنظيف الشواطئ وغيرها من الأنشطة التي تساهم في دعم الجهود المبذولة في مجال الحفاظ على البيئة من كل الأطراف.





سيارات صديقة للبيئة



وفرت الهيئة العامة للبيئة 8 سيارات للنقل الداخلي في المحمية تعمل بالطاقة الكهربائية لنقل الزوار وتجوالهم داخل المحمية بأقل الأضرار الممكنة بيئيا عبر المساهمة بتخفيض نسب الانبعاثات الصادرة من السيارات العادية.



دعم المشاريع الصغيرة



أكد الشيخ عبدالله الأحمد أن المنطقة الإدارية في المحمية مفتوحة أمام الجميع خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبينا انه يمكن لأي مشروع التقدم إلى إدارة العلاقات العامة في الهيئة لحجز موقع في المحمية لعرض منتجاتهم وتسويقها وبهدف دعمها والمساهمة في نشر الوعي البيئي.



الزيدان: يسمح بزيارة المحمية فجراً لهواة التصوير



قال نائب المدير العام للشؤون الفنية د.عبدالله الزيدان إن الأوقات المسموح فيها للزوار بزيارة المحمية بعد الحجز عبر الموقع الإلكتروني من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا، كما انه تم تخصيص وقت لهواة التصوير من الساعة الخامسة فجرا وقبل التاسعة صباحا، كما يمكنهم الانتقال من شمال وجنوب المحمية لاستكمال هوايتهم بعد فتحها للزوار.



لقطات من الحفل



تخلل حفل الافتتاح عدد من الفعاليات والمسابقات، بالإضافة إلى مشاركة طالبات مدرسة زينب بنت الحسين في الاستقبال وفي عدد من الفقرات الفلكلورية، بالإضافة إلى تواجد عدد من الأركان الخاصة بالأطعمة والمشاريع البيئية الهادفة وغيرها.