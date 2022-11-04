أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن القيام بإجراءات التسلم الابتدائي الجزئي لعدد من المباني العامة الخدمية في مشروع مدينة المطلاع الإسكاني من خلال تشكيل لجان التسلم المكونة من ممثلي الجهات الحكومية ذات الشأن ومهندسي المؤسسة بغرض معاينة الأعمال وتسليمها للجهة المعنية المستفيدة.



وأشارت المؤسسة في بيانها إلى ان التسلم الابتدائي اشتمل على 4 محلات تجارية في الضاحية N7 وفرع الغاز ومخفر شرطة بالضاحية وخدمة المواطن ومبنى البلدية بالضاحية N8 و8 مساجد وسكن الإمام والمؤذن بالضاحيتين N8-N7 ومسجد جامع وسكن الإمام والمؤذن بالضاحية N8 ومركز صحي عام بالضاحية N8 ومركز إسعاف فرعي بالضاحية N8 خلال شهر سبتمبر.



وخلال شهر أكتوبر استكملت المؤسسة التسلم الابتدائي والذي شمل روضة أطفال في الضاحية N7، مدرستين ابتدائيتين بنات وبنين، سوقا مركزيا رئيسيا، مبنى البريد، مبنى الوحدة الاجتماعية، مبنى تنمية المجتمع وأعمال خدمات البنية التحتية لمركز الضاحية بالضاحية N8.



وأكدت المؤسسة انها تسعى الى إنجاز كل المباني الخدمية بالتزامن مع شروع المواطنين في الانتهاء من قسائمهم وبدء عملية السكن الفعلي لتكون كل الخدمات متاحة لهم.