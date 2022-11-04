أسامة أبوالسعود



أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لتعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد خلال لقائه عددا من المكلفين بحضور وكيل الوزارة فريد عمادي حرصه وتفهمه للأوضاع الإنسانية التي يعيشها المكلفون، وحرصه على ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية وضرورة التعاون معها في تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة وعدم مخالفتها. وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها لم توقف المكلفين عن العمل وإنما تم إيقاف الفترة الثانية للمكلفين في فترتين لحين الحصول على الموافقة اللازمة لصرف مكافأة الفترتين لمن لديهم تكليفان في الفترتين الصباحية والمسائية. وأكدت وزارة الأوقاف حرصها على التعاون مع الجهات الرقابية والالتزام بالتعليمات الصادرة منها.