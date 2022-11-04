أكد مدير زكاة الرميثية التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية سلمان العبيد أهمية فريضة الزكاة، داعيا أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء والمحسنين في الكويت إلى ضرورة إخراج الزكاة بأنواعها سواء كانت زكاة المال أو الذهب أو غيرها، مؤكدا أن الله تعالى يضاعف الثواب لكل من يحرص على فعل الخير والطاعات، مستدلا بقول الله تعالى: (وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون). وأوضح أن زكاة الرميثية تقوم بتوزيع أموال الزكاة على مستحقيها، كما يتم من خلالها تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية التي تنفع المسلمين من خلال المصارف الثمانية التي حددها الشرع.



وتابع أن من فوائد الزكاة الخلقية أنها تلحق المزكي بركب الكرماء ذوي السماحة والسخاء وتستوجب اتصافه بالعطف على إخوانه المعدمين، والراحمون يرحمهم الرحمن، وفي الزكاة تطهير لفاعلها من البخل والشح، مشيرا الى أنه يمكن لأهل الخير التبرع للجنة عبر الخط الساخن 94415448 أو الذهاب لمقر اللجنة بمنطقة الرميثية، حيث نستقبل الزكاة على مدار العام.