ترأس وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري الاجتماع الأول للجنة الدائمة للاحتفال بالعيــد الوطنــي للبــلاد الـ 62 وذكرى التحرير الـ 32.



وقالت اللجنة في بيان صحافي عقب الاجتماع الذي أقيم بقصر السيف بحضور أمين سر اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية ورئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد وحضور ممثلين من عدد من الجهات ذات الصلة إنها ناقشت الاستعدادات والجاهزية للاحتفالات.



وذكرت أن الاجتماع بحث الشعار اللفظي للاحتفالات لعام 2023، كما ناقش الشعار الرسمي للاحتفالات فضلا عن المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة. وأشارت إلى أنه تمت مناقشة خطة وزارة الإعلام البرامجية في تغطية الاحتفالات الوطنية ووضع الزينة على كل المرافق والجهات الحكومية. وبينت أنه تم تقديم عرض تصوري خاص بالعرض الوطني التاريخي بمناسبة الأعياد الوطنية واستضافة الكويت لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب واحتفالية توزيع جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وافتتاح مهرجان القرين الثقافي.