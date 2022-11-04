استقبل أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين بمكتبه صباح أمس، فريق الإرادة لذوي الإعاقة، وذلك بمناسبة عودتهم من رحلة خيرية إغاثية للاجئين السوريين في جمهورية لبنان الشقيقة.



وأكد الشاهين في بيان أن العمل الخيري الذي دأبت عليه الكويت يشارك به جميع فئات المجتمع الكويتي وأن الأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من المجتمع، مهنئا الفريق بعودتهم سالمين إلى أرض البلاد.



وأضاف الشاهين أنه استمع إلى اقتراحات الفريق لتطوير واقع ذوي الإعاقة، مؤكدا دعمه لجميع قضاياهم.



وضم الفريق كلا من هشام محمد الكندري وأنوار عبدالرحمن أحمد ونوال حسن حسين ووليد خالد الدوسري.



.. ويقترح تحرير شرائح أصحاب الأعمال الكويتيين



تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة بالسماح للمؤمن عليهم بحرية اختيار مبلغ التأمين التكميلي.



وقال في مقدمة اقتراحه إنه نظرا للضرر الواقع على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية بسبب التأمين التكميلي الذي تم إقراره في سنة 2019، حيث تم السماح لهم بحرية اختيار شريحة التأمين الأساسي فقط وحرمانهم من حرية اختيار مبلغ التأمين التكميلي، وإجبارهم على أن يبتدئ التأمين التكميلي من 100 دينار مع الحق بصعود تدريجي كل 12 شهرا حتى يصل إلى 1500 دينار، مما ألحق بهم الضرر، فإذا كان توجه الدولة نحو تشجيع أصحاب الأعمال فيجب تعديل بند التأمين التكميلي أسوة بالباب الثالث.



ونص الاقتراح على ما يلي: «السماح للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية بحرية اختيار مبلغ التأمين التكميلي من 100 دينار إلى 1500 دينار دون التقيد بشرط التدرج، أسوة بالمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الثالث».