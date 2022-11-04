نتمنى من الوزير إنصاف أبنائه وإخوانه بعد ورود عدة شكاوى من الأهالي وإذا كان استبعادهم تم وفق أطر صحيحة فيجب استبعادهم من التجنيد



طالب النائب د.مبارك الطشة وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي السالم بمعرفة أسباب استبعاد الطلبة من دورة الضباط العسكرية على الرغم من تجاوزهم كل المراحل الفحص الرياضية والطبية، مطالبا الوزير بإنصافهم.



وقال الطشة، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة في وقت سابق، ان هناك عدة شكاوى وصلت اليه من أهالي وطلبة مسجلين في دورة الضباط للكلية العسكرية من عدم إدراج أسمائهم في القرعة.



وأضاف الطشة أن هؤلاء الطلبة تجاوزوا جميع مراحل الفحص الرياضية والطبية والمقابلات الشخصية، مناشدا وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي السالم لمعرفة أسباب استبعادهم من خلال اللجنة المنظمة لتلك الدورة. وطالب بضرورة مراجعة الأسماء، إذ إن هناك شبابا ظلموا كثيرا ورياضيين وأبطالا في ألعاب القوى تم استبعادهم من هذه الدورة.



وبين الطشة انه إذا كان استبعادهم تم وفق أطر صحيحة فيجب استبعادهم من التجنيد الإلزامي، مشيرا إلى أنه من غير المعقول استبعادهم من دورة الضباط العسكرية وتلزمهم بعد أيام بالتجنيد الإلزامي.



وتمنى على وزير الدفاع إنصاف أبنائه وإخوانه في هذه الدورة.