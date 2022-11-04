استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه أمس وفدا برلمانيا عمانيا برئاسة رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى العماني ورئيس جمعية المحامين العمانية د.محمد بن ابراهيم الزدجالي.



حضر اللقاء عضو مجلس الشورى العماني ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية د.حمد بن حمدان بن سيف الربيعي وعضو مجلس الأمة مبارك الطشة وعضو جمعية المحامين العمانية ريم بنت نور بن محمد الزدجالية.



كما حضر اللقاء رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان ونائب رئيس الجمعية عدنان أبل وأمين سر الجمعية خالد السويفان وعضو الجمعية عبدالرحمن الطاحوس.



وقام الوفد البرلماني العماني الزائر بعد استقباله من قبل رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون أمس بجولة في مبنى مجلس الأمة.



واطلع الوفد الذي يرأسه رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى العماني ورئيس جمعية المحامين العمانية د.محمد بن إبراهيم الزدجالي برفقة النائب د.مبارك الطشة وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني على قاعة عبدالله السالم وآليات سير الجلسات والمرافق الأخرى في مبنى المجلس.



وتم خلال الجولة استعراض تجربة الأمانة في إدارة الشؤون البرلمانية والتطورات الذي شهدتها خلال مسيرتها.



وضم الوفد العماني إلى جانب الزدجالي كلا من عضو مجلس الشورى العماني ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية د.حمد بن حمدان بن سيف الربيعي، وعضو جمعية المحامين العمانية ريم بنت نور بن محمد الزدجالية.



ورافق الوفد رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان ونائب رئيس الجمعية عدنان أبل وأمين سر الجمعية خالد السويفان وعضو الجمعية عبدالرحمن الطاحوس.















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