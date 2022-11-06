شلتوت: على الطلبة الاستفادة من الفرص المتاحة لهم فالعلم سلاح الأمم للوصول إلى القمة

شروبشر: تكريم الطلبة شهادة لهم بالشجاعة والقدرة على تحقيق النجاح في أصعب الظروف



ندى أبو نصر



كرّمت المدرسة البريطانية بالكويت «BSK» أبناءها من الطلبة المتفوقين بالمرحلة المتوسطة العام الدراسي 2021 - 2022 في أجواء استثنائية امتزج فيها الشعور بالفخر مع فرحة الإنجاز في احتفال كبير حضره مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية د.سلمان اللافي، وضيف الشرف سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت أسامة شلتوت، ومؤسس ومدير عام المدرسة فيرا المطوع، ورئيس مجلس الإدارة صادق المطوع، وعدد من المسؤولين والديبلوماسيين، وذلك في فندق «كراون بلازا» بحضور مختلف أطياف الأسرة التعليمية والطلبة وأولياء أمورهم.



واستهل الحفل بالسلام الوطني الذي عزفته فرقة الأوركسترا في المدرسة، ثم آيات من الذكر الحكيم من تلاوة الطالبة فاطمة الشواف من الصف الثامن، وبعد ذلك تم توزيع الجوائز وشهادات التكريم لـ 190 طالبا وطالبة في الصفوف السادس والسابع والثامن، كما تخلل الاحتفال عدد من الفقرات الموسيقية.



وأشاد المتحدثون بالطلبة المكرمين ودعوهم إلى الاستفادة من الفرص الكبرى التي يوفرها لهم التعليم الرائد في المدرسة البريطانية بالكويت.



وفي البداية، قال د.سلمان اللافي في تصريح على هامش الاحتفال إن المدرسة البريطانية تعتبر من المدارس المتميزة في الكويت ورافدا من روافد التعليم، ومشاركتنا في الاحتفال تعبير عن أهمية دعم المؤسسات التعليمية الخاصة، لافتا الى انها شريك أساسي للتعليم العام ورأينا اهتمام المدرسة بطلبتها، وحرصها على تذليل كل العقبات وتوفير مقومات التفوق لهم.



وهنأ اللافي الطلبة المتفوقين، متمنيا لهم التوفيق الدائم خلال السنوات المقبلة.



من جانبه، أشاد السفير المصري أسامة شلتوت بنجاح الطلبة في مواجهة التحديات التي فرضتها ظروف جائحة «كورونا» والتي كانت تجربة استثنائية، مشيرا إلى أن المدرسة البريطانية ليست غريبة عليه، حيث كان ديبلوماسيا في بداية عمله بالكويت وشاهدا على مدى تطورها بخطى ثابتة، وصولا إلى المستوى الريادي الذي باتت عليه الآن.



وشدد شلتوت على أهمية مواصلة الطلبة رحلتهم التعليمية والاستفادة من الفرص المتاحة، لأن العلم هو سلاح الأمم في التقدم والوصول إلى القمة، مهنئا الطلبة وحثهم على المزيد من المثابرة والنجاح للوصول إلى أعلى المراكز، منوها بالجهود المضاعفة لأولياء الأمور، كون الأسرة هي المركز التعليمي الأول في بناء شخصية الإنسان.



بدوره، عبر مدير المدرسة بول شروبشر عن سعادته لإقامة حفل التكريم هذا العام، بعد انقطاع ثلاثة أعوام بسبب جائحة «كورونا»، حيث كان آخر احتفال مماثل أقيم في أكتوبر2019، مشيدا بطرق استخدام التكنولوجيا من قبل المعلمين والطلبة وأولياء الأمور لمتابعة التعليم أثناء الجائحة، مشيرا إلى أن الكثير من التقنيات التي اعتمدت آنذاك، باتت جزءا من الحياة المدرسية حاليا، مثل منصة School Cloud التي تتيح لأولياء الأمور عقد اجتماعات مع المعلمين والمعلمات، من دون الحاجة لتكبد عناء الحضور إلى المدرسة.



وأكد شروبشر أنه على الرغم من كل التقنيات والبرامج التي تم تطويرها، فإنه لا بديل عن التعليم الحضوري الكامل في المدرسة، مشيرا إلى ظروف التعليم عن بعد وتقسيم الطلبة إلى مجموعتين في السابق، لافتا إلى أن الطلبة واجهوا تحديات غير مسبوقة وظروفا صعبة خلال تلك الفترة، مؤكدا أن تكريم طلبة المرحلة المتوسطة ليس فقط نتيجة تفوقهم وتميزهم خلال العام الدراسي2021 - 2022، وإنما يعد شهادة لهم بالشجاعة والقدرة على تحقيق النجاح في أصعب الظروف.



وأعرب عن الارتياح الكبير لعودة الأنشطة المدرسية الإضافية هذا العام، نظرا لأهميتها لرفد المسيرة التعليمية للطلبة، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المدرسة لمواصلة استقطاب المعلمين والمعلمات من أرقى الجامعات البريطانية، في ظل الطلب المتزايد حول العالم على دراسة المناهج البريطانية، مؤكدا على أن النجاح المستمر للمدرسة البريطانية يعتمد بشكل أساسي على الشراكة القائمة بينها وبين أولياء الأمور على مختلف الأصعدة.