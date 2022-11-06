ندى أبونصر



سعيا منها لأن تكون أقرب لعملائها، أعلنت X-سايت من إلكترونيات الغانم، أكبر سلسلة متاجر إلكترونيات في الكويت وإحدى شركات صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم)، عن افتتاح معرضها الجديد في منطقة الشويخ - مجمع ارجانيا، ليكون المعرض الرابع والخمسين لسلسلة معارض X-سايت في الكويت.



ويقدم المتجر مجموعة واسعة من الأجهزة الحديثة والمتطورة، تشمل الهواتف والساعات الذكية والأجهزة اللوحية واللابتوبات وملحقاتها، بالإضافة إلى أجهزة ألعاب الفيديو، كما يشمل المعرض تشكيلة من أجهزة العناية بالشعر وأدوات المطبخ، ومجموعة من المنتجات الموسمية، والتي تهدف X-سايت من خلالها لإثراء تجربة عملائها.



ويأتي هذا الافتتاح ضمن خطة الشركة في الاستمرار بتوسيع رقعة عملياتها وشبكة متاجرها حول الكويت، لتكون أقرب لعملائها في جميع المناطق. ويحمل المعرض الجديد هوية التصميم المطورة لعلامة X-سايت التجارية، لتؤكد ريادة الشركة في السوق المحلية وتميزها على المستوى الإقليمي. وتعمل X-سايت على استراتيجية واضحة المرتكزات، حيث تعتبر تجربة التسوق المميزة التي تتمحور حول العميل واحتياجاته هي الغاية القصوى التي تعمل لأجلها شركة إلكترونيات الغانم. وهو ما وتوفر زيارة أي من معارض X-سايت تجربة ممتعة سواء لمتابعي أحدث الأجهزة الإلكترونية الشخصية والترفيهية، أو من يبحث عن الأجهزة المنزلية الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى باقة واسعة من المنتجات التي تتراوح بين منتجات العناية الشخصية واللياقة والإلكترونيات المكتبية وغيرها. ومن أهم مزايا معظم معارض X-سايت هي القدرة على التفاعل الحي للعملاء مع المنتجات المعروضة مما يتيح لهم اختبار المنتج وتجربته والتعرف إلى مزاياه بطريقة عملية.



وجدير بالذكر ان X-سايت لم تتوقف عن عملية التوسع التي تعتبرها أهم خدمة تقدمها لعملائها لتوفر عليهم في الوقت والجهد وتلبي احتياجاتهم بطريقة ميسرة بوجود فريق عمل مؤهل وخدمات مساندة عديدة تشمل الأقساط الميسرة والكفالة الإضافية X-Care وخدمات التوصيل والتركيب والتسوق براحة من خلال تطبيق على الهواتف الذكية أو عبر الموقع الإلكتروني ite.comwww.xc، إضافة لوجود أكبر مركز صيانة مؤهل يضمن راحة البال للعملاء، كما تتيح لهم الشركة الاستفادة من خدمة الشراء أونلاين، إضافة إلى إمكانية الدفع أونلاين والتسلم من المعرض.