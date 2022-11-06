

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية «stc» الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن مشاركتها في المعرض التوعوي «أيادي صغيرة.. لأفعال كبيرة» الذي انطلق لمدة يومين بهدف توجيه الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة من الطفولة إلى الدخول إلى سوق العمل.



وجاءت مشاركة «stc» تماشيا مع توجهها لدعم أفراد المجتمع في إطار المسؤولية المجتمعية الشاملة للشركات، حيث أقيم اليوم الأول للمعرض بقسم العلاج المهني بكلية العلوم الطبية المساعدة في جامعة الكويت وافتتحته عميد كلية العلوم الصحية المساعدة أ.د.سعاد الفضلي، بينما أقيم اليوم الثاني للمعرض في مجمع الأفنيوز وساهمت المبادرة في إلقاء الضوء على أهمية العلاج المهني للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأوضحت stc في بيان لها أن رعايتها لهذه المبادرة العظيمة تأتي ضمن البرامج المختلفة التي شاركت فيها الشركة على مدار العام لدعم مجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ترى الشركة أنه من الضروري نشر الوعي حول الموضوعات الرئيسية المتعلقة بمجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تثقيف الجمهور وتوفير منافذ الدعم.



وقالت مدير عام اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: سعداء بمشاركتنا ولعب دور حيوي في هذا المعرض التثقيفي الذي استمر لمدة يومين والذي هدف إلى تسليط الضوء على أهمية استخدام العلاج المهني لإرشاد ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مراحل حياتهم، كما إن تبني هذه المبادئ الأساسية في سن مبكرة سيمكن الأفراد من الازدهار في وظائفهم ومهنهم المستقبلية، وتعكس النتيجة الإيجابية التي نتجت عن المشاركة في هذا الحدث الأهداف الأساسية وراء إطار عمل المسؤولية المجتمعية الشامل الخاص بنا.



وأضافت الجاسم: تشارك stc بفاعلية مع خبراء ومهنيين محليين لتثقيف أفراد المجتمع حول مواضيع مختلفة.