ندى أبو نصر

برعاية مطران بغداد والكويت وتوابعهما لطائفة الروم الأرثوذكس المتروبوليت غطاس هزيم، وبحضور الأرشمندريت افرام طعمي، وبحضور لفيف من السفراء والشخصيات من أديان وطوائف مختلفة، تم افتتاح البازار الخيري «من خيرات ربنا».



وبهذه المناسبة، قال الأرشمندريت افرام طعمي إن البازار الخيري من تنظيم سيدات «أخوية البشارة» ويتضمن المأكولات والأغذية المصنوعة والمحضرة يدويا والتي تم جلبها من العديد من الدول العربية كسورية ولبنان والأردن وفلسطين، إضافة إلى المسابح والأيقونات والمشغولات اليدوية، برعاية وإشراف وبركة المطران غطاس هزيم الذي يشجع السيدات على مثل هذه الأنشطة التي تجمع أبناء الرعية على المحبة وعمل الخير ودعم دخل الكنيسة وخدمة الرعية، ويجب أن نكون القدوة في عمل الخير.



وأضاف طعمي أن ريع البازار يعود إلى مساعدات المحتاجين والأنشطة التي تقوم بها الكنيسة، متقدما بالشكر والتقدير للقيادة السياسية والحكومة الكويتية على دعمهم الدائم وتوفير كل سبل الأمان والتسهيلات لأي أنشطة تقوم بها الكنيسة، لافتا الى أن هذا الشيء ليس بغريب على أهل الكويت الطيبين، وهذا يشعرنا بأننا في بلدنا وبيتنا ودليل على الخير الموجود في الكويت وأهلها، لافتا الى أن المحبة هي اللغة التي تجمعنا بعيدا عن أي عنصرية أو طائفية أو دين.