كجزء من مبادراتها المستمرة لتعزيز السلامة على الطرقات فضلا عن سلامة وأمان السائقين في الكويت، تواصل «ديليفرو» شراكتها مع جمعية الهلال الأحمر الكويتية لتقديم دورات تدريبية حول السلامة على الطرقات لسائقيها.



وتعتبر الدورات التدريبية حول السلامة على الطرقات التي أجريت في جمعية الهلال الأحمر جزءا من الدورات التدريبية المستمرة المخصصة للسائقين في مجال الأمن والسلامة، وتطرق التدريب إلى وسائل السلامة على الطرق ونصائح لقيادة أكثر أمانا.



وقدمت الدورة أيضا لمحة عامة عن قوانين المرور المحلية وانتهاكاتها، حيث عرضت على المشاركين توصيات فريدة لتحسين السلامة على الطرقات فضلا عن سلامة السائقين.



وفي هذا السياق، قالت المدير العام لشركة ديليفرو سهام الحسيني: أتوجه بالشكر الى كل من جمعية الهلال الأحمر وسائقينا لاهتمامهم بالتدريب على السلامة على الطرقات ضمن جهودنا الجماعية نحو تحقيق قيادة أكثر أمانا في الكويت، حيث تلتزم «ديليفرو» بتمكين سائقيها وتعزيز سلامتهم على الطرقات من خلال توفير تدريبات دورية على السلامة، وعبر هذا التدريب وغيره، يسعدنا توسيع المهارات المتزايدة التي يمتلكها سائقو «ديليفرو».