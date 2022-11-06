مفرح الشمري



خطوة مهمة تحسب للوكيل المساعد لقطاع الاذاعة بالتكليف د.يوسف السريع لتصحيح مسار محطة OFM التي كان من أهداف إطلاقها إيجاد برامج متخصصة لفئة الشباب يتصدى لتقديمها واعدادها وتنفيذها شباب في مقتبل العمر لتمرينهم حتى يستفيدوا منها ويصقلوا مواهبهم، ولكن في الفترة الأخيرة تم استغلال هذه المحطة الشبابية بتقديم برامج يقدمها من تعدوا مرحلة الشباب.



الخطوة المهمة التي تبناها وكيل الإذاعة بالتكليف د.يوسف السريع تتمثل في «الاذاعة الجامعية» بالتعاون مع قسم الاعلام بكلية الآداب ليتصدى طلاب هذا القسم لتقديم واعداد واخراج برنامجهم كل اثنين من كل اسبوع داخل أروقة القسم حتى يتعلموا طريقة التقديم واجراء الحوارات الاذاعية على الهواء مباشرة بحضور الدكاترة واعضاء هيئة التدريس، وهي تجربة مفيدة لطالبات وطلاب قسم الاعلام بجامعة الكويت لزرع الثقة في أنفسهم.



هذه الخطوة الإيجابية بمنزلة تصحيح لمسار محطة OFM التي كان الهدف من اطلاقها جذب الشباب الكويتي لممارسة العمل الاذاعي تحت اشراف فريق متخصص بإذاعة الكويت وذلك لتهيئتهم نظريا وعمليا بأن يصبحوا من يديرون المشهد الإعلامي في المستقبل القريب.



نتمنى من وكيل الاذاعة بالتكليف د.يوسف السريع التكثيف من هذه التجارب الشبابية في برامج المحطة، وذلك لتحقيق الهدف المرجو من إيجادها.. عساكم على القوة.