مفرح الشمري



أقام مركز جابر الأحمد الثقافي أمسية موسيقية أعادت الجمهور الغفير الذي اكتظ بقاعة «جابر العلي» إلى الماضي الجميل وفنونه الأجمل وكان فرسان هذه الأمسية التراثية الفنان سلمان العماري وفرقة الماص للفنون الشعبية اللذان قدما مجموعة من فنون الكويت التراثية على مدى ساعتين تفاعل الجمهور مع ما قدماه بشكل لافت.



انطلقت الأمسية مع فرقة الماص للفنون الشعبية من خلال فن عاشوري «يالله اليوم يا مغني الفقير»، ومن ثم قدمت الفرقة فن دواري وحدادي مخالفا لتتبعها بفن السامري من خلال أغنية «ألا يا أهل الهوى» و«يا عين ياللي» التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير لتستغل الفرقة وتغني «سلمولي عليه» و«اغنم زمانك» و«حس السهارة» وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر.



وبعد استراحة قصيرة، قدم الفنان الشعبي سلمان العماري الذي استقبله الجمهور بحرارة فن سنقني وحدادي وخماري بأدائه المميز ليقدم للجمهور بعدها صوتا عربيا بعنوان «إذا المرء»، وألحقه بصوت شامي «يا ليلة دانة» ويتبعها بأغنية «هلا باللي لفاني» و«يا عين مالية» التي أطرب الجمهور بكلماتها الأصيلة التي كان يرددها مع العماري الذي قدم بعدها «ميدلي قادري» تضمن أغاني «تيه أفكاري غزال، وباجر يبينون، وسرى الليل يا جمال»، ليختتم وصلته الغنائية بالأغنية المشهورة «السمر والبيض» التي تفاعل معها الجمهور بشكل لا يوصف.