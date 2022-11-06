عبدالحميد الخطيب



«مسوين قرية كاملة تراثية كويتية، ومعانا ما يقارب 32 نجماً»، بهذه الكلمات أكد النجم القدير عبدالرحمن العقل أن مسلسله الجديد «البوشية» يشهد مباراة قوية في التمثيل تتنافس خلالها مجموعة من الأسماء لنقل رسائل درامية هادفة، وقال العقل: «البوشية» من تأليف الكاتب فايز العامر، إخراج حسين أبل، وإنتاجي أنا والفنان محمد الحملي، ويشارك فيه نخبة كبيرة من الفنانين المبدعين، منهم: جاسم النبهان، محمد جابر، محمد الصيرفي، شهاب حاجية، محمد الحملي، عبدالله الخضر، مشاري المجيبل، سلمى سالم، وغيرهم.



وأضاف أبو خالد: لقد قدمت أعمالا تراثية كثيرة جدا، لكن ليس لأن «البوشية» من انتاجي مع الحملي، فهو مسلسل مختلف على مستوى النص تماما عن كل ما سبق، فالقصة ناعمة وكل شيء فيها حلو، وواثق انه «راح يدش قلوب الناس»، مستدركا: يضم العمل اكثر من حكاية «شرباكة»، فأنا عندي قصة مرتبطة بباقي القصص، لذلك كان لابد أن يشارك فيه نجوم كبار لأن النص «ثقيل» ويحتاج الى فنانين يكون أداؤهم قويا و«يقولون».



من جانب آخر، انتقد العقل خلال استضافته في برنامج «ليالي الكويت»، الفنانين الذين يستخدمون «البلاي باك» في مسرح الطفل، قائلا: بعض الزملاء يقدمون القصة «بلاي باك» طول أحداث المسرحية منذ بدايتها الى نهايتها وهذا «مو زين»، لأنك بذلك تكسر الحاجز الثالث بينك وبين الطفل، لابد أن يكون هناك تواصل مع الصغار، وتربط نفسك كممثل بالمتلقي، موجها نصيحة لهؤلاء: لكي تقدم مسرح طفل هادف لازم تختار النص المناسب، بالاضافة الى أن الديكور يجب أن يتغير أكثر من مرة أثناء العرض لجذب انتباه الطفل حتى لا يمل، انت قدم مسرحاً و«اكسب» لكن في نفس الوقت قدم شيئا مميزا فيه فايدة للجمهور.