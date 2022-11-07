عبدالعزيز الفضلي



أبلغ وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني مديري عموم المناطق التعليمية بتدويرهم إضافة إلى مديري الشؤون التعليمية خلال اجتماعه معهم صباح امس بحضور وكيل الوزارة بالإنابة فيصل المقصيد ووكيل التعليم العام أسامة السلطان.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان الوزير العدواني أشاد بأداء وعمل المديرين في مناطقهم، مشيرا إلى انه يهدف من التدوير خلق الروح التنافسية وتبادل الخبرات وتوزيعها لما ينعكس ذلك على مستوى العملية التعليمية.



وشدد الوزير العدواني حسبما نقلته المصادر على مطالبة المديرين بضرورة اتباع سياسة الباب المفتوح وإنجاز معاملات المراجعين مانحا لهم جميع الصلاحيات وفق النظم واللوائح المعمول بها في الوزارة.



وعلى صعيد متصل، وتماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء بضرورة تسهيل آلية العمل داخل مختلف قطاعات الدولة، وتسهيلا على مراجعي وزارة التربية وأصحاب المعاملات، وبتعليمات مباشرة من وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، وجه بأهمية تحديد مواعيد ثابتة لمقابلة المراجعين، ويأتي ذلك حرصا من الوزير على تفعيل وترسيخ سياسة الباب المفتوح وتوسيع نطاق وسبل التواصل بين المسؤول والمواطن، لإتاحة فرصة تفاعل حقيقية مع قضايا وهموم المواطنين.



ولفت د.حمد العدواني إلى أن سياسة الباب المفتوح والنهج في استقبال المراجعين مستمرة ولن تتوقف في جميع قطاعات وإدارات وزارة التربية.



وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة ان وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني سيبدأ باستقبال المراجعين ابتداء من يوم السبت الموافق 2022/11/12 من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 12:00 ظهرا، وذلك في مكتبه بمقر وزارة التربية الكائن بمنطقة جنوب السرة.



وذكر الوهيدة أن حجز المواعيد للمراجعين سيكون عن طريق منصة «متى»، مؤكدا أن المقابلات ستكون بصفة دورية حسب المواعيد المتاحة في منصة (متى)، حيث تم إطلاق الخدمة ابتداء من امس.



وعلى صعيد متصل، أوضح الوهيدة أن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني وجه وكيل الوزارة، والوكلاء المساعدين في مختلف القطاعات باستقبال المراجعين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم. وأكد ضرورة العمل على حل مشكلات المراجعين وتلبية مطالبهم وفق الإمكانات المتاحة مع الالتزام باللوائح والنظم والقوانين المنظمة للعمل، وذلك انسجاما مع توجيهات ونهج القيادة السياسية باتباع سياسة الباب المفتوح.



كما أعلن المتحدث الرسمي أحمد الوهيدة عن مواعيد استقبال وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد المراجعين والذي سيكون يوم الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، من الساعة 12:00 ظهرا حتى الساعة 2 ظهرا، وذلك في الدور الأول بمبنى وزارة التربية، علما أن حجز المواعيد سيكون عن طريق منصة (متى).