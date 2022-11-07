شاركت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أمس في الملتقى الثقافي والعلمي الثالث لطالبات جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي والذي تستضيفه جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض، بمشاركة عدد من جامعات ومؤسسات التعليم العالي على المستوى الخليجي برئاسة وفد الهيئة عميد شؤون الطلبة د.عبدالكريم العريعر، ومشرف الوفد ليلى ماجكي.



وقال العريعر إن مشاركة الهيئة في الملتقى تكون في مسابقة الابتكار والذكاء الصناعي من خلال مشروع «الثلاجة الذكية»المقدم من الطالبة دلال عبدالله العتيبي، ومشروع «الحقيبة الذكية» المقدم من الطالبة بشاير راشد الصنيدح.