

أعلن رئيس نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي د.خالد حسين البراك أن لقاء مثمرا جمعه مع وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني لتهنئته بثقة القيادة السياسية وتوليه هذا المنصب الرفيع بالعهد الجديد، وقد جرى اللقاء بحضور وكيل التعليم العالي د.صبيح المخيزيم، وتم خلاله عرض القضايا العالقة والمطالبات المستحقة لموظفي التعليم العالي.



وقال د.البراك إنه استعرض خلال اللقاء مكامن الخلل في الوزارة والجهود التي بذلتها النقابة لحل هذه القضايا من قبل مع الوزراء السابقين إلا أن عدم الاستقرار السياسي وحل الحكومات كان سببا في عودة الكثير من هذه القضايا للمربع الأول، مشيرا إلى أن اللقاء قد اتسم بالمصداقية والشفافية واستمع الوزير لهذه القضايا برحابة صدر وباتت لديه قناعة بمشروعية واستحقاق هذه المطالب، ووعد بأن العديد منها سيجد طريقه للنور خلال الفترة المقبلة، خاصة أن العهد الجديد يتميز بتعاون جهات الدولة المختلفة لحل كل القضايا العالقة.



وأوضح أن أبرز القضايا التي تم عرضها خلال اللقاء تمثلت في المطالبة بسرعة إعلان مرشحي الملاحق الثقافية وأن يكون لأبناء الوزارة النصيب الأكبر لشغل هذه الملاحق، وتسكين المناصب الإشرافية الشاغرة، وفتح باب التقاعد لضخ دماء جديدة وشابة تساهم في تقدم الوزارة وارتقائها، ومخاطبة وزير البلدية لبناء الأرض المجاورة لبرج السنابل مواقف سيارات متعددة الأدوار كحل مؤقت لحين الانتهاء من المبنى الدائم والانتقال إليه.



وختم د.البراك تصريحه بتوجيه الشكر إلى د. حمد العدواني لحسن استقباله وإبدائه تعاونا كبيرا مع النقابة لحل كل القضايا وتذليل أي صعوبات تواجه موظفي الوزارة وتوفير الأجواء المناسبة التي تعينهم على أداء مهامهم على الوجه المطلوب.