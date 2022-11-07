عبدالعزيز الفضلي



أخلت مدرسة الوسطى المتوسطة للبنات التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية المبنى المدرسي من طالباتها، وذلك بسبب تسرب غاز داخل أروقة المدرسة.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة في بيان رسمي إن حادث تسرب الغاز في تلك المدرسة لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين الطالبات والهيئة التعليمية والإدارية، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع الحادث من خلال الاتصال الفوري بفرق الإطفاء والمعنيين بالمنطقة التعليمية.



وبالتزامن قام فريق التدخل السريع في المدرسة بعملية الإخلاء الاحترازي إلى نقطة التجمع الآمنة في الساحة، وتم خروج الطالبات مع أولياء أمورهم بكل سلامة ونظام، كما قامت الإدارة العامة للإطفاء عن طريق مراكزها المعنية بإجراء مسح ميداني بواسطة أجهزة قراءة الغازات وسوف تقوم بإعداد تقرير عن الحادثة وأسبابها.



وأوضحت وزارة التربية أنه تم التأكد من سلامة مبنى المدرسة وخلوه من أي تسرب للغاز من قبل جهات الاختصاص، وذلك لاستقبال الطالبات والهيئة التعليمية والإدارية، وإذ تطمئن الوزارة كافة منتسبيها، أكدته أنها لن تألو جهدا في سبيل ضمان سلامتهم وصحتهم، وأنها ماضية قدما في تنفيذ اللوائح الخاصة بالصحة والسلامة والأمن والبيئة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.