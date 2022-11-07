استقبل مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي كلا من رنا كاظم محمد، ممثل سفير جمهورية العراق لدى الكويت الوزير المفوض، والمستشار د.زيد عباس شنشول.



وهدفت الزيارة إلى بحث سبل التعاون بين البلدين من خلال التبادل الأكاديمي والطلابي، بالإضافة إلى توسيع آفاق التعاون العلمي والثقافي بين البلدين والتعرف على آخر التطورات العلمية والأكاديمية.



بدورها، أشادت رنا كاظم محمد، ممثل سفير جمهورية العراق لدى الكويت الوزير المفوض، بعمق العلاقات بين البلدين وأهمية زيادة التعاون الأكاديمي والثقافي، مشيرة إلى سعي السفارة إلى عقد شراكة علمية بين جامعة بغداد وجامعة الكويت، وذلك لتعزيز التصنيف العلمي والاستفادة من الكفاءات من أعضاء الهيئة الأكاديمية بين البلدين، حيث تعتبر السفارة هي الجسر لتحقيق هذه الشراكة.



من جهته، أعرب مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي، عن تشرفه بهذه الزيارة، مؤكدا حرص جامعة الكويت على مد جسور التعاون مع جميع الدول والتنوع في البعثات الثقافية التي تسهم في عولمة جامعة الكويت وتقليل الحاجز بين جامعة الكويت وجامعات الدول الأخرى من خلال التوسع في البحث العلمي.



إلى ذلك، استقبل مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي السفير فوق العادة المفوض لليابان لدى الكويت ياسوناري مورينو. وهدفت الزيارة إلى توطيد العلاقات الممتدة بين البلدين، وبحث سبل التعاون من خلال التبادل الأكاديمي والطلابي بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون العلمي والثقافي بهدف تبادل الثقافات والتعرف على آخر التطورات العلمية والأكاديمية والعمل على تعزيزها وتطويرها.



وأعرب السفير ياسوناري مورينو، عن بالغ سعادته بالتعاون الأكاديمي والثقافي الحالي بين البلدين وحرص اليابان على المزيد من التعاون المتبادل والمشترك بين جامعة الكويت والجامعات اليابانية المختلفة، وذلك لزيادة التواصل والتبادل العلمي فيما بينهما من خلال البرامج العلمية، مؤكدا اهتمام الطالبات اليابانيات بكلية الهندسة والدراسة فيها لتطوير أنفسهن، حيث أعربن عن سعادتهن لخوض هذه التجربة المليئة بالتنوع العلمي والأمان التي وفرتها لهن جامعة الكويت، وانهن فخورات بإنجازاتهن التي تقع تحت ظل الجامعة.



وأكد مورينو أيضا حرص اليابان على حصول طلبتها على مزيد من البعثات المتخصصة باللغة العربية، وانه أصبح من الأولويات الاهتمام بالجانب الأكاديمي والثقافي، متمنيا التوفيق للطلبة اليابانيين تحت قيادة جامعة الكويت.



من جهته، أكد مدير جامعة الكويت د. يوسف الرومي حرص جامعة الكويت على مد جسور التعاون مع جميع الدول، والتنوع في البعثات الثقافية الأمر الذي يسهم في عولمة جامعة الكويت، مشيرا إلى الرحلات التي تقيمها كلية الهندسة والبترول خارج البلاد، ومقترحا أن تكون اليابان وجهة طلبة جامعة الكويت القادمة لإضافة معايير تسهم في تحقيق كم من الإنجازات من شأنها أن تساعد جامعة الكويت على النهوض في المحافل العلمية والعالمية، مؤكدا أن المشاريع الهندسية ومعارضها التي تقيمها الجامعة للطلبة كل عام دراسي ومن جميع التخصصات الهندسية دليل على ذلك.