أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن الرابحين في سحب العرض الثاني من عروض الـ«Blue Deal» ضمن «حساب الشباب»، حيث فازت عبير محمد سعد العنزي بالجائزة الأولى للعرض وهي فرصة لشراء آيفون Pro Max 14 بقيمة 55 دينارا فقط، كما فاز أحمد بدر أحمد حسن العنزي بجائزة العرض الثانية وهي فرصة لشراء آيفون 14 Pro بقيمة 50 دينارا فقط، وذلك بعد أن استحق كل منهما الدخول في السحب عن قيامهما بتحويل مكافأتهما الجامعية الاجتماعية للبنك من الجهات المعتمدة، بمبلغ 200 دينار فما فوق، وإبقائها طوال مدة العرض حتى نهايته.



وقال مدير أول الاتصال الخارجي، من إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في KIB، فهد السرحان: يسرنا أن نرى حملتنا المخصصة لمكافأة شريحة حساب الشباب تحظى بهذا الإقبال اللافت من قبل العملاء وتحقق هذه النسبة العالية من المشاركة، ما يدل على استمرار نجاحها في إثراء التجربة المصرفية لتلك الشريحة المهمة بالنسبة للبنك، مثمنا القيمة المميزة لشريحة الشباب، مع تأكيده على حرص البنك بتعزيز سلسلة خدماته ومنتجاته المالية والمصرفية المصممة لهم بالعديد من المزايا والعروض الحصرية والمجزية.