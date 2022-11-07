نادية عقيل: شهدنا تقدماً ملحوظاً بنتائج الربع الثالث بما يتماشى مع توقعاتنا السابقة لهذه الفترة



أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك)، عن نتائجها المالية للربع الثالث من 2022، حيث حققت أرباحا صافية بلغت 752 ألف دينار خلال الربع الثالث من 2022، بما يعادل 1.99 فلس للسهم الواحد، وبزيادة قدرها 1768% مقارنة بذات الفترة من 2021، كما بلغت الإيرادات 2.6 مليون دينار بالربع الثالث، وبزيادة 29.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2021.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أنها حققت أرباحا صافية خلال فترة الأشهر الـ 9 الأولى من 2022 بلغت نحو 1.52 مليون دينار، بزيادة 122%، مقارنة بذات الفترة من 2021، كما بلغت إيرادات الشركة 7.34 ملايين دينار خلال الأشهر الـ 9 المنقضية من 2022، بزيادة 34.2% مقارنة بذات الفترة من 2021.



وتعليقا على هذه النتائج، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة يوباك نادية عقيل: «لقد شهدنا تقدما ملحوظا في نتائج الربع الثالث، وبما يتماشى مع توقعاتنا السابقة لهذه الفترة، حيث تشهد عمليات مطار الكويت الدولي استقرارا ملموسا على مختلف المستويات إثر التحسن التدريجي على مدار العامين السابقين، نحن نشهد تدفقا متزايدا وعودة تدريجية في أعداد الرحلات الجوية إلى مستوياتها السابقة، ونتطلع إلى استمرار هذا الزخم والمضي قدما نحو المزيد من المؤشرات الإيجابية وتحقيق أفضل النتائج».



وأضاف عقيل أنه فيما يخص أعمال الشركة في أبوظبي، فمن المقرر أن يصبح ريم مول وجهة الترفيه والتسوق وأسلوب الحياة الرائدة في المنطقة، مع ما يقرب من 2.8 مليون قدم مربع من خيارات البيع بالتجزئة والتسلية والمطاعم والترفيه، بما في ذلك واحدة من أكبر المتنزهات الثلجية الداخلية في العالم «سنو أبوظبي».



وكذلك بأن يكون موطنا لأول منظومة بيئية متكاملة ومتعددة القنوات للبيع بالتجزئة، والتي تعتبر المنظومة الأولى من نوعها، والمتكاملة تماما مع إمكانات التجارة الرقمية والإلكترونية والخدمات اللوجستية، الأمر الذي سيجمع بين كل خدمات المستهلكين وتجار التجزئة لضمان تجربة سلسة ومتفردة.



وفي الكويت، تدير يوباك 3 مشاريع رئيسية، بما في ذلك إدارة وتشغيل المركز التجاري لمطار الكويت الدولي في مبنى الركاب (T1)، ومواقف السيارات والمرافق ذات الصلة، فضلا عن إدارة العقارات ومرافق وقوف السيارات في مبنى مطار الشيخ سعد، بالإضافة إلى مواقف السيارات والمرافق ذات الصلة في مبنى الركاب T4 المخصص للخطوط الجوية الكويتية.