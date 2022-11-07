أطلق بنك وربة بطولة BLOOM الإلكترونية الأولى في حديقة الشهيد، وذلك بمشاركة 16 فريقا في لعبة FIFA لكرة القدم، والتي تعتبر من أكثر الألعاب رواجا بين الشباب، حيث شهدت البطولة منافسة كبيرة بين الشباب المشاركين، كما شهدت إقبالا من الجمهور المساند لهم في هذه اللعبة.



وبهذا الصدد، قال أيمن المطيري: إن البطولة شهدت مشاركة 16 فريقا، حيث حصل الفائز في البطولة جاسم محمد الخليفة على المركز الأول، كما حصل على المركز الثاني في البطولة عبدالرحمن خالد العنزي. وأضاف المطيري أن هناك عدة جوائز تم توزيعها على الحضور والمشاركين من جوائز إلكترونية وغيرها من الجوائز. وفي السياق ذاته، أكد المطيري أن مثل هذه الفعاليات تأتي من باب المسؤولية الاجتماعية لتحفيز الشباب لاسيما أن الألعاب الإلكترونية تعتمد على الذكاء الذهني، وهي أكثر الألعاب رواجا اليوم، مضيفا: «بإمكاننا تطوير هذه المهارات الشبابية في ظل التطور الذي تشهده الألعاب الإلكترونية اليوم، وانتشارها بين فئة الشباب».



وحول حساب BLOOM الخاص بالشباب فإنه يقدم مكافأة تقديرية للطلاب المتفوقين والحاصلين على معدل فصلي 3.5 أو أكثر من أصل 4 نقاط بمبلغ 50 دينارا تودع على هيئة نقاط في برنامج الولاء «المخبة» المتوافر على تطبيق بنك وربة، بالإضافة إلى إصدار وتجديد مجاني لبطاقة VISA مسبقة الدفع بنسبة استرجاع لغاية 3% بحد أقصى لقيمة الاسترجاع بقيمة 150 دينارا على هيئة نقاط في «المخبة».