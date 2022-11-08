رؤية كويت جديدة 2035 تضمنت ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة البيئية والإيفاء بتعهداتها البيئية أمام المجتمع الدولي

مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تحقق الكثير من التطلعات البيئية على المستويين الإقليمي والدولي من خلال العمل برؤية موحدة

نقوم بمشاريع لزيادة المسطحات الخضراء والاهتمام بالسياحة البيئية للوصول إلى الحياد الكربوني خلال منتصف القرن الحالي

الكويت شرعت في تنفيذ عدد من المشاريع مثل مشروع الوقود البيئي ومصفاة الزور العالمية ومشروع مناولة الكبريت ومشروع خط الغاز الخامس





ألقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كلمة الكويت في مؤتمر النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة هذا نصها:



«بسم الله الرحمن الرحيم



الأخ عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة..



صاحب السمو الملكي الأخ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة



أصحاب الفخامة والسمو والمعالي..



الحضور الكريم:



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



يسرني - في البداية - أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتمنيات سموه لكم بالتوفيق والنجاح للوصول إلى الأهداف المنشودة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بنسختيها: الأولى والثانية.



ويشرفني في مستهل كلمتي أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة لما لمسناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والإعداد المميز للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ.



كما أغتنم هذه المناسبة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على إطلاقها النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تزامنا مع انعقاد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ حيث تعتبر هذه المبادرة نقطة تحول مهمة لمنطقة الشرق الأوسط في العمل المناخي وأساسا للتعاون الإقليمي في مكافحة آثار تغير المناخ وهو ما يعبر عن الرغبة الصادقة لدولنا الإقليمية في تنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ وتحقيق أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة 2030.



أصحاب الفخامة والسمو والمعالي:



إن دولة الكويت تؤكد التزامها بالقرارات والمبادرات الخليجية والإقليمية والدولية المعنية بالبيئة فقد تضمنت رؤية كويت جديدة 2035 ركيزة أساسية محورها بيئة معيشية مستدامة تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستدامة البيئية والإيفاء بتعهداتها البيئية أمام المجتمع الدولي.. كما أن دولة الكويت ملتزمة بجميع معايير التعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ مشاريعها البيئية المخصصة لها.



وفي هذا الصدد فقد شرعت دولة الكويت في تنفيذ عدد من المشاريع مثل: مشروع الوقود البيئي ومصفاة الزور العالمية ومشروع مناولة الكبريت ومشروع خط الغاز الخامس.



أصحاب الفخامة والسمو والمعالي:



لا شك أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بإشراف أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) تحقق الكثير من التطلعات البيئية على المستويين الإقليمي والدولي من خلال العمل برؤية موحدة فضلا عن الفوائد المرجوة منها على المستوى الوطني.



ومن هذا المكان تجدد دولة الكويت تأكيدها على سعيها الدؤوب للقيام بمشاريع واعدة من خلال هذه المبادرة لزيادة المسطحات الخضراء من خلال التشجير وزيادة الغطاء النباتي وإقامة المحميات الطبيعية والاهتمام بالسياحة البيئية للمساهمة في الوصول إلى الحياد الكربوني خلال منتصف القرن الحالي مما سيتوج بأثر إيجابي في مجال البيئة وخلق فرص اقتصادية ضخمة تعود بالنفع على الأجيال القادمة وفتح آفاق جديدة لمستقبل أخضر مستدام.



كما تجدد دولة الكويت دعمها الكامل لجهود شقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية والتزامها بما يتفق عليه في ضوء إمكانياتها ومواردها ولن تدخر جهدا أو دعما أو امتثالا لتحقيق التوصيات التي تتوصل إليها هذه المبادرة بكافة نسخها.



وختاما،،،



أكرر شكري لجميع القائمين على عقد أعمال هذه القمة داعيا المولى العلي القدير أن يهيئ لنا سبل الرشاد لتحقيق ما نتطلع إليه جميعا من خير وتقدم وازدهار لدولتنا والدول الشقيقة والصديقة.



هذا، وغادر ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد مشاركة سموه في مؤتمري قمة قادة العالم للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP27 والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المقامتين في مدينة شرم الشيخ.



وكان في وداع سموه أمين رئاسة جمهورية مصر العربية م. أحمد الأنصاري.



وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وصل إلى قاعة المؤتمرات للمشاركة في مؤتمري قمة قادة العالم للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP27 والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المقامتين في مدينة شرم الشيخ.



وكان في مقدمة استقبال سموه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية المصرية العربية الشقيقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.



وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه وصل ظهر أمس إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة للمشاركة في مؤتمري قمة قادة العالم للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP27 والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المقامتين في مدينة شرم الشيخ.



وكان في استقبال سموه على أرض المطار وزير الإسكان المصري د.عصام الجزار وسفيرنا لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم ومدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الاحمد



وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر البلاد متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة للمشاركة في مؤتمري قمة قادة العالم للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP27 والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين ستعقدان في مدينة شرم الشيخ.



وكان في وداع سموه على أرض المطار رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.



ويرافق سموه وفد رسمي يضم كبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.





ممثل الأمير بحث مع ولي العهد السعودي وجون كيري ورئيسة الوزراء التونسية المستجدات الإقليمية والدولية



شرم الشيخ - «كونا»: التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك على هامش مؤتمر النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المقامة في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية متمنيا سموه له دوام الصحة وموفور العافية وللبلد الشقيق تحت راية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل السعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار.



حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.



كما التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد المبعوث الرئاسي للولايات المتحدة الأميركية لشؤون تغيير المناخ جون كيري وذلك على هامش مؤتمر قمة قادة العالم للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP27 المقام في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة.



وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية متمنيا سموه له دوام الصحة وموفور العافية وللبلد الصديق قيادة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار.



حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.



كما استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيسة مجلس الوزراء في الجمهورية التونسية د.نجلاء بودن وذلك في مقر إقامة سموه بمدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية الشقيقة.



وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية متمنيا سموه لها دوام الصحة وموفور العافية وللبلد الشقيق قيادة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار.



حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وسفيرنا لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.