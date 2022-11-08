دعا ماكي سال رئيس دولة السنغال والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، إلى ضرورة تعزيز جميع الالتزامات الخاصة بمواجهة تداعيات تغير المناخ، قائلا «إن المبلغ المخصص سابقا وهو 100 مليار دولار لم يعد كافيا ولابد أن يرتفع إلى 200 مليار دولار، بما يمكنا من تحقيق الأهداف المرجوة، وأن كل من تسبب في التلوث ينبغي أن يدفع تكلفة مواجهة كوكب الأرض للأخطار الطارئة الناجمة عن ذلك».



وقال سال، في كلمته امس خلال الجلسة الافتتاحية للشق الرئاسي من أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، بمدينة شرم الشيخ، إن مؤتمر المناخ فرصة من أجل إحداث تحول تاريخي، مشيرا إلى أنه حتى وإن لم تكن البلدان الأفريقية قد أسهمت بأكثر من 4% من انبعاثات الغازات الدفيئة، فإنها تدعم الانتقال الأخضر بشكل عادل ومنصف بدلا من قرارات تمس بمسيرة القارة التنموية.



وأعرب سال عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة على أراضي مصر الكريمة، مشيرا إلى أنه ليس هذا بغريب على تقاليد مصر العربية وسحرها البحري.



وقال إن أفريقيا حضرت في شرم الشيخ مزمعة المشاركة بشكل مسؤول في إنقاذ الكوكب وعازمة على إحداث التغيير بدلا من الخنوع والتعرض للتأثر، مؤكدا عزم أفريقيا التفاعل والعمل مع جميع الشركاء حتى لا يتحول المؤتمر إلى قمة إضافية على غرار سابقات لها، ولكن لكي تتحول إلى منعطف حاسم يعطي دفعا لفائدة الأجيال المقبلة ووقف التغير المناخي.



وأضاف «تجمعنا اليوم قرائن علمية عدة نبهتنا في عدة مناسبات من خلال ما نعيشه كل يوم أننا نتعايش مع الظواهر المناخية القاسية»، مؤكدا ضرورة العمل من أجل إنقاذ الكوكب من خلال الاستناد إلى اتفاق باريس حول المناخ.



وأشار إلى أن أفريقيا كانت قد التزمت باتفاق باريس حول المناخ من خلال الحزام الأخضر، الذي يجري تنفيذه على امتداد 11 بلدا من منطقة الصحراء والساحل، من خلال استصلاح الأراضي، ونشاطات إعادة الغطاء الغابي المستمرة، بالإضافة إلى خلق مشاريع إضافية.



ولفت ماكي سال إلى أن القارة الأفريقية هي مهد ما تبقى إلى اليوم من غابات استوائية التي تمنح الكوكب الملاذ الآمن للتنوع البيولوجي والأسلوب الأنجع في «أسر الكربون».