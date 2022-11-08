ناهد إمام



قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن حركة الملاحة بالقناة تحقق أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، حيث عبرت 94 سفينة من الاتجاهين دون انتظار بإجمالي حمولات صافية قدرها 5 ملايين طن.



وأضاف رئيس الهيئة - في بيان، امس أن عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال بلغ 53 سفينة بحمولات صافية قدرها 3 ملايين طن، فيما عبرت 41 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت مليوني طن.



وأكد أن التنامي الذي تشهده معدلات العبور اليومية في القناة يعكس المكانة الاستراتيجية، التي تتمتع بها في المجتمع الملاحي كأسرع وأقصر الطرق الملاحية وأكثرها أمانا، كما يعد نتاجا لمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في تحقيق المستهدف منه برفع كفاءة القناة بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، مما ترتب عليه زيادة متوسط العبور اليومي للسفن ورفع جاهزيتها لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.



وشدد رئيس الهيئة على أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة ستظل صمام الأمان للحفاظ على مكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي، موجها بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة وفق الجدول الزمني المحدد، لما سيكون له من مردود إيجابي على زيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع المهم بنسبة 28% وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية.



وأوضح أن قناة السويس تسعى في ظل ما تمتلكه من مقومات وما تتبناه من سياسات وممارسات صديقة للبيئة واستراتيجيات متكاملة للتطوير لتعزيز مكانتها لتظل الممر الملاحي الأكثر توافقا مع البيئة، تمهيدا للإعلان عن قناة السويس «القناة الخضراء» بحلول عام 2030.



وأشار رئيس الهيئة إلى أن سفينة الحاويات العملاقة (EVER ACT) تصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال، المصنفة كأكبر سفينة حاويات في العالم بحمولة كلية 244 ألف طن، في رحلتها القادمة من هولندا والمتجهة إلى سريلانكا، فيما جاءت سفينة الحاويات (APL NEW YORK) التي ترفع علم سنغافورة على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها 114 ألف طن في رحلتها القادمة من الأردن والمتجهة إلى المغرب.



وأضاف أن حركة الملاحة بالقناة سجلت امس عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة، حيث عبرت 16 سفينة حاويات، و22 سفينة صب، بالإضافة إلى عبور 35 ناقلة، و8 سفن من حاملات السيارات، و13 سفينة من الأنواع المختلفة تتنوع ما بين سفن متعددة الأغراض، وسفن بضائع عامة، وسفن ويخوت سياحية وغيرها. يذكر أن حركة الملاحة بالقناة شهدت، أمس الاول، عبور 87 سفينة بإجمالي حمولات 5.5 ملايين طن.