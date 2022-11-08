القاهرة ـ ناهد إمام



افتتح وزير الصحة والسكان د.خالد عبدالغفار امس المستشفى الميداني بمدينة شرم الشيخ، لتقديم الخدمات الطبية للمشاركين في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي التي تنفذها الوزارة بالمؤتمر، في إطار اهتمام الدولة المصرية بالتأمين الطبي للفعاليات والأنشطة الكبرى، التي تقام على أرض مصر، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، والوفود المشاركة من ضيوف مصر.



وأوضح المتحدث الرسمي لوزير الصحة والسكان د.حسام عبدالغفار، في بيان، أن المستشفى الميداني، والذي يتم تنفيذه لأول مرة، تم تجهيزه بالمنطقة الخضراء (Green Zone) للمؤتمر، بمحيط مركز المؤتمرات، لتيسير حصول الوفود المشاركة على خدمات الرعاية الصحية.



وأضاف أن المستشفى يعمل على مدار 24 ساعة، للتدخل السريع في حالات الطوارئ، وتقديم خدمة طبية فائقة في جميع التخصصات للوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر.



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المستشفى يعمل بالطاقة النظيفة والمتجددة تماشيا مع أهداف مؤتمر المناخ، بطاقة 4 أسرة للاستقبال والطوارئ، و20 سرير عناية متوسطة، و4 أسرة رعاية مركزة، وغرفة عمليات متكاملة مجهزة للتعامل مع كل الحالات الطبية والحرجة، بالإضافة إلى وحدة أشعة (سينية، تلفزيونية، مقطعية)، ومعمل للتحاليل الطبية، وصيدلية.



يذكر أن خطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ، تتضمن تقديم الخدمات العلاجية، الإجراءات الوقائية، الخدمات الإسعافية، خدمات المستشفيات، وتكنولوجيا المعلومات للخدمات الصحية، بهدف حماية المشاركين بالمؤتمر من الإصابة بأي أمراض معدية، والحماية من التعرض للأزمات والحوادث الصحية، وتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ في الوقت المناسب، وكذلك تقديم الخدمات العلاجية الضرورية لضيوف المؤتمر، فضلا عن توفير الفحوصات التشخيصية وحجز الحالات المرضية في المستشفيات.