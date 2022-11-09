أوصت لجنة محافظة الجهراء في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة عبدالله العنزي بالموافقة على طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الموافقة على ارتفاع مباني مجمع كليات ومعاهد ضمن حدود محافظة الجهراء بارتفاع أرضي وخمسة طوابق.



وقال العنزي إن اللجنة أبقت على جدول أعمالها طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص موقع مقترح لحوض تجميع مياه أمطار بطول 170م وبعرض 168م، وذلك للحماية من السيول حول منطقة مساكن منخفضة التكاليف محافظة الجهراء، كما أبقت على جدول أعمالها طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع لمحطة تحويل رئيسية بمساحة 3000م2 ضمن منطقة مزارع العبدلي في القطعة 6، وذلك لدعوة الهيئة العامة للزراعة ووزارة الكهرباء.



وأضاف: أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية زحزحة موقع مسجد ومواقف للسيارات مخصص بمنطقة سعد العبدالله مقابل قطعة 7 بمحافظة الجهراء. وأبقت على جدول أعمالها طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تعبئة مياه بديل لموقع المحطة القائم والمتعارض مع مشروع مدينة الكويت الطبية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنطقة شرق أمغرة، وتخصيص 3 مواقع غرب مدينة الحجاج الكائنة شمال مدينة الجهراء ضمن نطاق محافظة الجهراء لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.



وتابع: كما أبقت اللجنة على جدول أعمالها طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث حوض التجميع مياه الأمطار بمنطقة أمغرة جهة طريق المحرقة الواصل بين طريق الدائري السادس وطريق الجهراء، وأحالت الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن وضع مقر خاص بالبلدية في منطقة المطلاع لمراقبة أداء المقاولين العاملين بمجال البناء إلى لجنة الإصلاح والتطوير.