عبدالعزيز الفضلي



أكد الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان حرص وزارة التربية دائما على دعم المتعلمين وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات التي تسهم في خلق روح المنافسة والابتكار في نفوسهم، وتعزز الاستثمار في أبنائنا الطلبة، مبديا فخره واعتزازه بالمشاركة في المسابقات سواء المحلية أو الخليجية والعالمية لما لها من أثر في الارتقاء والتطوير بأفكارهم لكونهم قادة المستقبل.



جاء ذلك خلال حفل تدشين مسابقة نسيمات الخزامى حول قيمة حفظ النعمة (ابتكار واستدامة) لمتعلمي المرحلة الثانوية في منطقة العاصمة التعليمية، والتي أقيمت في مدرسة بحرة الابتدائية بنات.



بدورها، قالت مدير الشؤون التعليمية دلال الناهض إن المسابقة تمتاز بشراكة مجتمعية متميزة تهدف إلى التوعية بقيمة حفظ النعمة من خلال الابتكار والاستدامة وتعزز الاستثمار في أبنائنا المتعلمين.



وبينت أن منطقة العاصمة التعليمية تحرص دائما على دعم واحتضان المسابقات الواعدة مثل مسابقة نسيمات الخزامى، كما تقدمت بالشكر لتوجيه التربية الإسلامية والعلوم واللغة العربية على قيامهم بهذه المسابقة وجميع الجهات المشاركة.



من جهتها، أوضحت الموجه الفني الأول للتربية الإسلامية فاطمة الزير أن المسابقة تعتبر علمية وتتسم بالاستدامة وتسهم في توعية المجتمع بقيمة حفظ النعمة، بالإضافة إلى إنتاج بحث علمي قائم على مهارات أساسية تعتمد على الخطة الإنمائية للدولة ورأسمال بشري ابداعي وهم المتعلمون، مشيرة إلى أن الفئة المستهدفة متعلمو المرحلة الثانوية في منطقة العاصمة التعليمية.



من جانبها، قالت ممثلة مبرة بر الخيرية الشيخة سهيلة الصباح إن هذه الفعالية هي جزء من عمل إنساني وطني تطوعي يهدف إلى حفظ النعمة للحد من فقد وهدر الغذاء للتشجيع على تبني السلوكيات الإيجابية والترشيد في استهلاك الغذاء، واستدامة الموارد بما يتوافق مع القيم الوطنية، معربة عن شكرها وامتنانها على دعم عدة جهات حكومية ومساهمتهم في غرس تلك المفاهيم.



تخلل الحفل مجموعة فقرات ترحيبية وشعرية بالإضافة إلى أوبريت بعنوان «نعمتي نحميها» وتقديم افتتاحية المشروع، وفي الختام تم تدشين المسابقة ثم تكريم الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان ومديرة مدرسة بحرة الابتدائية أماني متعب.