أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء بتنفيذ جولات ميدانية لمحاصرة الباعة الجائلين ورفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويشغل الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة محمد الجبعة أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها بعموم مناطق المحافظة لمحاصرة الباعة الجائلين ورفع كل ما يعمل على إشغال الطريق جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية لرفع مستوى النظافة بكل المناطق، مشيرا إلى أن الجولات قد أسفرت عن رفع وحجز 25 عربة متنقلة و23 عربة آيس كريم، وتم إرسالها الى موقع حجز البلدية، فضلا عن رفع ومصادرة حمولة لوريين من الأعلاف.



وأشار إلى تواصل المفتشين بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة الباعة الجائلين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.