قدمت عضو المجلس البلدي م.شريفة الشلفان اقتراحا بتنظيم مسابقة في التصميم المعماري لاعتماد تصميم موحد لجسور المشاة والدراجات الهوائية. وقالت الشلفان في اقتراحها: يؤدي الجانب المعماري دورا مهماً في تعزيز هوية الدولة وإعطاء انطباع مهم عن طابعها العام وترسيخ صورة ذهنية متميزة عنها، ويمكن الدلالة على ذلك بأبراج المياه في الكويت التي تمثل معلما عمرانيا جماليا، فضلا عن تقديمها نموذجا عن دور البلاد الرائد في مجال تحلية المياه، وتستهدف الكويت ضمن المخطط الهيكلي الرابع رفع مستوى الحياة لسكانها والمحافظة على سلامتهم، من خلال أهداف عديدة منها توفير وسائل نقل متعددة، لاسيما تحسين شبكة المشاة والدراجات الهوائية التي تشمل الجسور، والمتابع للتصاميم العمرانية لجسور المشاة في البلاد لا يكاد يلمس أي توحيد للشكل المعماري لتلك الجسور، ولا مراعاة للبيئة والطبيعة الجغرافية أو الشكل الجمالي لها، ما يستدعي النظر في إيجاد فرصة لإحداث طابع عمراني وجمالي متميز لتحقيق هذا الهدف.



وأضافت: ولما كان القرار م ب/ ف 2021/08/185/2 باعتماد مواصفات جسور المشاة يترك حرية تصميم الجسور للجهة المنفذة، فإن ذلك سيشكل بمرور الزمن فوضى بصرية ويؤدي إلى عدم التناسق الجمالي، وبناء على ذلك أقترح: تنظيم مسابقة للتصميم المعماري بهدف اعتماد تصميم موحد لجسور المشاة والدراجات الهوائية يتناسب مع كل الأمكنة التي توضع فيها، وذلك وفق البنود الآتية:



أولا: نبذة عن المسابقة



تهدف إلى تشجيع جميع المكاتب الهندسية الكويتية للمساهمة في توحيد التصميم المعماري لجسور المشاة والدراجات الهوائية في البلاد، لتتناسب مع المواقع التي تنشأ فيها، وتسهم في إبراز الجمال المعماري للبلاد، والحد من التشوه البصري، ومواكبة المستجدات العمرانية التي تركز على المحافظة على البيئة وضمان استدامة مواردها، فضلا عن اعتبارها معالم جمالية تبرز اهتمام الجهات المعنية بالتطور العمراني والتمدن الحضري.



ثانيا: المتطلبات التصميمية



تقديم تصميم موحد لجسر مشاة ودراجات هوائية لموقعين مختلفين، بحيث يتناسب التصميم مع معطيات الموقع، مع الالتزام بالشكل العام للتصميم، ومراعاة النقاط الآتية:



٭ تصميم معماري عصري ومميز ومواكب لمفاهيم الاستدامة.



٭ توفير مسارات منفصلة للمشاة والدراجات الهوائية يراعي السلامة العامة.



٭ التناسب مع ظروف الشوارع المتغيرة من مسافات وارتفاعات وعلاقات بالأرصفة.



٭ تصميم إنشائي يراعي تغطية مسافات وارتفاعات مختلفة.



٭ استخدام مواد ملائمة لبيئة الكويت.



٭ مراعاة قسوة الطقس والتظليل.



٭ مراعاة ظروف المناخ للحد من الصيانة الدورية.



٭ إمكانية اقتراح أي استعمالات أخرى يمكن أن تعزز فكرة المشروع.



٭ مراعاة التكلفة وسرعة التنفيذ.



٭ التقيد بتطبيق الكود الكويتي للتصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.



ثالثا: مواقع التصميم



تم اختيار موقعين مختلفين يمثلان حالتين مكانيتين متباينتين لجسري مشاة ودراجات هوائية يمران فوق طرق سريعة وفق الآتي:



٭ الموقع الأول: طريق الدائري السادس بين مشرف وصباح السالم.



٭ الموقع الثاني: طريق الدائري الأول بين حديقة الشهيد «المرحلة الثالثة» وضاحية عبدالله السالم.



رابعا: شروط المسابقة

٭ يكون التقديم محصورا في المكاتب الهندسية الكويتية.



٭ يكون التقديم مجهولاً فلا يتم توفير أي معلومات على اللوحات أو أي مستندات مقدمة تدل على المكتب المتقدم.



٭ الالتزام بتاريخ التقديم يحدد من الجهة المختصة في الجهاز التنفيذي للبلدية.



٭ يتم الإعلان عن المسابقة في وسائل التواصل الاجتماعي وأي وسائل أخرى تحددها الجهة المختصة.



خامسا: التقييم



يتم إجراء عملية التقييم في يوم ومكان محدد من قبل الجهة المختصة في الجهاز التنفيذي للبلدية على أن تشكل لجنة تحكيم وفق الآتي: عضوان من المجلس البلدي، ممثل عن المدير العام من الجهاز التنفيذي للبلدية، ممثل عن هيئة الطرق والنقل البري، ممثل عن وزارة الأشغال، ممثل عن الإدارة العامة للمرور، ممثل عن جامعة الكويت - كلية العمارة.



سادسا: متطلبات التقديم

٭ يتم تقديم لوحتين بحجم A0 وملف PDF يشتمل الآتي:



٭ وصف موجز للفكرة العامة للتصميم لا يتجاوز 300 كلمة.



٭ مخطط الموقع site plan لكل موقع.



٭ مخططات معمارية وإنشائية ومقاطع للجسور مع رسومات ملونة ثلاثية الأبعاد للموقعين.



٭ اشتراطات التصميم العامة بما يشمل المواصفات والألوان التصميمية لتنفيذ جسور مستقبلية، مع تحديد الاشتراطات الخاصة.



سابعا: الجائزة



اختيار موقع أو أكثر لتنفيذ المشروع من قبل لجنة التحكيم، على أن يكلف المكتب الفائز بإنجاز المخططات اللازمة والإشراف على تنفيذ المشروع، وتحدد رسوم التصميم والإشراف من الجهة المختصة.



وبعد اختيار التصميم الفائز يعدل القرار رقم م ب/ ف 2021/08/185/2 وتلغى البنود 1 و2 و3 لتكون مواصفات جسور المشاة والدراجات الهوائية مطابقة لمواصفات واشتراطات التصميم الفائز، وأي تعديلات تضعها لجنة التحكيم للحالات المكانية المختلفة قابلة للتعديل البسيط وفق ظروف الموقع إن لم يكن من ضمن النماذج المذكورة، مع الالتزام بالمعايير العامة للتصميم.