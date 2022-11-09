قدم رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري اقتراحا بتخصيص أراض في المنطقة الشمالية تستغل كمخازن وخدمات لوجستية.



وقال المحري في اقتراحه: تطمح الدولة في خطتها إلى تحقيق نهضة تنموية في كل المجالات والأصعدة، ويأتي في مقدمة هذه المجالات المجال الصناعي والتجاري والخدمي وبالطبع التقدم في هذه المجالات يحتاج إلى بنية خدمية تمهد لها الطريق وتقدم لها المستلزمات والاحتياجات الضرورية للعمل والإنتاج.



وأضاف: يعد توفير وتخصيص أراض تستغل كمخازن أمرا في غاية الأهمية لكل الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، إذ هي من لوازم هذه الأنشطة وعامل رئيسي في قيامها ورفع إنتاجيتها وكفاءتها، وإن كانت بعض المناطق في البلاد تحظى بمثل هذه النوع من التخصيص، فإن ثمة مناطق أخرى، ومنها المنطقة الشمالية لا تحظى بهذا النوع من التخصيص بالقدر الكافي. ومن هذا المنطلق نقترح: تخصيص أراض بالمنطقة الشمالية تستغل كمخازن وخدمات لوجستية تخدم كل الأنشطة التجارية والصناعية وغيرها.