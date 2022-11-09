يستضيف مان سيتي نظيره تشلسي في مباراة من العيار الثقيل اليوم على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

ويسعى «السيتي» لبدء البطولة بقوة خاصة أنه خسر في الموسم المنقضي اللقب الذي احتفظ به بين 2018 و2021 وذلك لمصلحة حامل اللقب ليفربول.



في المقابل، يعاني تشلسي على مستوى بطولة الدوري الإنجليزي ويرى أن مواجهة الفريق السماوي في كأس الرابطة الإنجليزية فرصة مثالية لفريق المدرب غراهام بوتر من أجل تحسين أوضاعه مع «البلوز».



ويلعب اليوم كذلك أرسنال مع برايتون، ونوتنغهام فورست مع توتنهام، وليفربول مع ديربي كاونتي، ونيوكاسل مع كريستال بالاس، وولفرهامبتون مع ليدز يونايتد.



إيطاليا



تتواصل اليوم منافسات المرحلة الـ 14 من الدوري الإيطالي، حيث يلتقي ليتشي مع أتالانتا، وساسوولو مع روما، وفيورنتينا مع ساليرنيتانا، وإنتر مع بولونيا، وتورينو مع سمبدوريا.



ويبحث أتالانتا، صاحب المركز الرابع برصيد 27 نقطة، عن استعادة المركز الثاني عبر الفوز على ليتشي اليوم وانتظار تعثر منافسيه على هذا المركز.



ألمانيا



تقام مساء اليوم مباريات المرحلة الـ 14 من الدوري الألماني، إذ يلعب كولن مع باير ليفركوزن، وآينتراخت فرانكفورت مع هوفنهايم، ولايبزيغ مع فرايبورغ، وشالكه مع ماينتس، ويونيون برلين مع أوغسبورغ.