انتقد مدرب ريال مدريد كارلو انشيلوتي لاعبي فريقه بعد الهزيمة أمام رايو فايكانو 2-3 في ختام المرحلة الـ 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم، في أول خسارة لهم في «الليغا» هذا الموسم.



وقال أنشيلوتي في مؤتمره الصحافي بعد المباراة: «الجودة وحدها لا تمنحك الفوز بالمباراة في بعض الأحيان، لم نكن مقنعين في المبارزات الفردية، في بعض الأحيان عندما لا تستطيع أن تتماشى مع أسلوبك لا يمكن للجودة وحدها أن تكسبك المباراة، فقدنا الكثير من الكرات وعانينا من الضغط عليهم. كانت ليلة سيئة».



وأنهت الهزيمة مسيرة «الملكي» التي لم يهزم فيها خلال 12 مباراة في الدوري الإسباني، وشهدت خسارة الفريق للنقاط للمباراة الثانية على التوالي بعد تعادله 1-1 مع ضيفه جيرونا نهاية الأسبوع الماضي.



وسجل ثلاثية رايو فايكانو كل من سانتي كوميسانيا (5) وألفارو غارسيا (44) وأوسكار تريخو (67)، فيما أحرز هدفي ريال مدريد كل من لوكا مودريتش من ركلة جزاء (37)، وإيدير ميليتاو (41). وبهذا الانتصار، رفع رايو فايكانو رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 32 نقطة في الوصافة لتذهب الصدارة إلى برشلونة الذي يملك 34 نقطة.



هذا، وتلعب اليوم منافسات المرحلة الـ 14، حيث يلتقي إشبيلية مع ريال سوسييداد، وإسبانيول مع فياريال، ومايوركا مع أتلتيكو مدريد، وألميريا مع خيتافي.