قال لاعب خط وسط فريق مان سيتي الإنجليزي لكرة القدم كالفين فيليبس إنه يأمل في المشاركة ببطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر، وذلك بعد تعافيه «بأسرع شكل ممكن» من جراحة في الكتف.



وكان فيليبس قد رحل عن ليدز يونايتد في سوق الانتقالات الماضية لينضم إلى مان سيتي الذي يدربه بيب غوارديولا، لكنه لم يلعب سوى 14 دقيقة لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وغاب فيليبس بسبب مشكلة في الكتف تطلبت خضوعه لعملية جراحية في سبتمبر الماضي، لتحوم الشكوك بشكل كبير حول إمكانية تواجده ضمن القائمة النهائية للمنتخب الإنجليزي، الذي يدربه المدير الفني غاريث ساوثغيث، لمونديال قطر 2022.



وأعلن غوارديولا أن فيليبس سيكون ضمن البدلاء في المباراة المقررة أمام تشلسي اليوم ضمن الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ويأمل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في التعافي في الوقت المناسب للتواجد ضمن قائمة ساوثغيت للمونديال. وقال فيليبس في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «حالة الكتف على ما يرام الآن».



وأضاف «حاولت على مدار سبعة أسابيع التعافي بأسرع شكل ممكن بالنسبة لي كي أتمكن من المشاركة بكأس العالم. وكل شيء سار بشكل رائع».



ولدى سؤاله بشأن فرصته في التواجد مع المنتخب في كأس العالم، قال فيليبس «لست متأكدا للغاية بعد. أتمنى بشكل كبير أن أشارك. علينا الانتظار لنرى».