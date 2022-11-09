قال مدرب حراس مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم أندرياس كرونينبرغ، إن مانويل نوير سيكون الحارس الأول لـ «المانشافت» في كأس العالم 2022 المقررة في قطر، رغم الإصابة التي عانى منها مؤخرا. وغاب نوير (36 عاما) مؤخرا عن سبع مباريات لبايرن ميونيخ بسبب إصابة في الكتف، لكنه عاد مطلع هذا الأسبوع.



وقال كرونينبرغ في تصريحات لقناة «إيه آر دي» التلفزيونية، إن الجهاز الفني «لم يفكر في بدء منافسة مفتوحة» على دور الحارس الأول للمنتخب بين نوير ومارك أندري تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني، لأن ذلك «لن يكون مفيدا».



لكن كرونينبرغ أكد أن الفريق يشعر بالسعادة إزاء العروض القوية لتير شتيغن مع برشلونة. ويلعب نوير، قائد المنتخب الألماني، دور الحارس الأول منذ كأس العالم 2010، وقد توج مع المنتخب بلقب المونديال في نسخة 2014 بالبرازيل.