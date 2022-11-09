ضمت البرازيل المدافع دانييل ألفيس البالغ من العمر 39 عاما لكنها استبعدت روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول من تشكيلة المنتخب المكونة من 26 لاعبا لكأس العالم لكرة القدم في قطر والتي أعلنها المدرب تيتي.



وبعد أربع سنوات من استبعاده من نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بسبب إصابة في الركبة، احتفل ألفيس بالبطولة الثالثة له مع البرازيل الحاصلة على خمسة ألقاب في كأس العالم.



وقال ألفيس في مقطع فيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي «إنه يوم نصر وأنا فخور للغاية.

قبل أربع سنوات كان الحزن يعتصرني واليوم السعادة لا تسعني، لا يمكنني إرضاء الجميع لكن ما يمكنني فعله هو أن أكون عند حسن ظن كل شخص يثق في إخلاصي وحبي لهذه الرياضة وقميص منتخب بلادي».



وبعد الرحيل عن برشلونة في نهاية الموسم الماضي، انتقل ألفيس للمكسيك في محاولة للحفاظ على حلمه باللعب في كأس العالم.



ولعب ألفيس آخر مباراة له مع بوماس في سبتمبر الماضي، وتعرض لإصابة في الركبة منذ ذلك الوقت.



وأدى ظهور جيل جديد من المهاجمين مثل غابرييل مارتينيلي وفينيسيوس جونيور ورودريغو ورافينيا وغابرييل وبيدرو، إلى استبعاد فيرمينو البالغ عمره 31 عاما من الوجود مع الفريق.