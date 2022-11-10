أعلن البنك الأهلي الكويتي عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح لغير عملاء البنك إمكانية فتح حساب مصرفي بشكل فوري عبر الموقع أو تطبيق البنك الأهلي للهواتف الذكية.



تعتبر هذه الخدمة الإلكترونية استكمالا لمجموعة من الخدمات الرقمية الأخرى التي طورها في إطار حرصه على تقديم تجربة مصرفية رقمية تتسم بالسهولة والبساطة للعملاء.

كل ما يحتاجه العميل هو تحميل تطبيق البنك الأهلي الكويتي ومن ثم فتح الحساب بخطوات سريعة لتحل محل عمليات فتح الحساب التقليدية القائمة على المعاملات الورقية. كما تأتي هذه الخدمة لتؤكد التزام البنك بتعزيز عملية التحول الرقمي للخدمات المصرفية للأفراد.



وبهذه المناسبة، قال لؤي مقامس الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي - الكويت: نقوم من خلال الخدمة الجديدة بمنح عملائنا الكرام إمكانية إتمام معاملاتهم المصرفية الخاصة بهم في أي مكان وأي وقت مناسب لهم، حيث يستطيعون الآن فتح حساباتهم البنكية عبر الموقع او تطبيق الهواتف الذكية الخاص بالبنك، وهي خطوة تعكس التزام البنك الأهلي الكويتي بتقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفية سهلة الاستخدام.

إن الخدمة الجديدة لا تعد خطوة إيجابية من منظور العملاء فحسب، بل نقلة نوعية على المستوى الداخلي أيضا فقد قمنا بتبسيط وتسريع الإجراءات الروتينية المعتادة التي يقوم بها موظفو البنك.



وتتميز الخدمة بالربط مع تطبيق هويتي الذي تشرف عليه الهيئة العامة للمعلومات المدنية للتحقق من صحة ودقة البيانات، وهي خطوة هامة ضمن الإجراءات التي يتعين على العملاء إتمامها لاعتماد التوقيع الإلكتروني الخاص بهم.

بالتالي لا يتعين على العملاء سوى تحميل تطبيق البنك الأهلي واختيار خاصية «فتح حساب جديد» أو (Open New Account)، ثم إدخال رقم الهاتف النقال وتوثيقه من خلال رمز المرور لمرة واحدة (OTP)، ثم إدخال بيانات البطاقة المدنية وبعض البيانات الشخصية والمالية.

وفي حال عدم توافر التوقيع الرقمي، سيتم فتح الحساب دون تفعيله إلى أن يتم الحصول على توقيع العميل ومن ثم يتم إرسال بيانات الحساب إلى البريد الإلكتروني الخاص به. وأضاف مقامس: يحرص البنك الأهلي الكويتي على عملية التحول الرقمي للخدمات المصرفية الأساسية بهدف تسهيل وتسريع إتمام معاملات عملائه.

وباعتبار أن خدمة العملاء وتوفير أفضل الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجاتهم أولويه للإدارة التنفيذية وجميع العاملين في البنك الأهلي الكويتي، فنحن مستمرون في تقديم حلول مصرفية رقمية أكثر تطورا في المستقبل القريب.