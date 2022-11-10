قام البنك الأهلي المتحد يوم أمس بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: رقية محمد صالح المرشد، إيمان علي إبراهيم السويلم، عبدالرحمن حسين سرور، خالد عبدالعزيز محمد فرج، بدر عبدالرحمن ناصر العبودي، حسن محمد حسين طالب، فهد روضان غدنان روضان، محمد حسن بحبح خليل، فاطمة حيدر عبدالله أشكناني، فهد عويضة عبدالله العجمي.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. وتبقى الجوائز الربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.