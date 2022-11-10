أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا عن فوز سالم حمود مطر الفضلي بجائزة سحب حملة «فتح حساب الدروازة» إلكترونياً، متوجا العميل الرابح بجائزة الحملة القيمة، بعد أن تأهل للدخول في السحب عن نجاحه في استخدام قنوات البنك الرقمية لفتح حساب الدروازة - سواء عبر «KIB أونلاين» أو تطبيق «KIB موبايل».

وفي كلمة من المدير التنفيذي في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB نواف الخريف، مهنئا عميل البنك بمناسبة هذا الفوز، قال: «نتمنى لجميع المشاركين في الحملة حظا موفقا في السحوبات القادمة، كما ندعو عملاءنا ممن يرغبون في فتح حساب الدروازة الكترونيا، أن يقوموا بالاستفادة من حلولنا الرقمية المبتكرة لهذه الخدمة، وإنجاز المعاملة عبر منصاتنا الإلكترونية المتاحة لذلك، وذلك باستخدام أجهزتهم الذكية وبكل راحة وسهولة».