حصدت «أفضل شركة بمجال تجارة التجزئة لهذا العام» و«أفضل مشغل بمجال التسلية والترفيه للعام»



حصدت مجموعة الشايع، إحدى الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، عدة جوائز في حفل توزيع جوائز البيع بالتجزئة والترفيه العالمية 2022 (RLI)، ويعد الحفل من أكثر الفعاليات المرموقة في هذا المجال، والذي استضافته مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، بحضور مجموعة من أشهر تجار التجزئة ومطوري ومشغلي مراكز الترفيه والتسوق العالمين.



وحازت مجموعة الشايع جائزة أفضل شركة عالمية بمجال تجارة التجزئة لهذا العام، وأفضل مشغل بمجال التسلية والترفيه للعام، كما حصلت على إشادة كبيرة ضمن فئة أفضل بائع تجزئة في الشرق الأوسط للعام.

وسلطت جائزة «أفضل تاجر تجزئة عالمي» الضوء على أداء المجموعة باعتبارها شركة عالمية في مختلف جوانب الأعمال، حيث تقدم المجموعة لزبائنها تجارب تسوق استثنائية في تجارة البيع بالتجزئة، ونموا وتطورا على الصعيد التقني يتماشى مع متطلبات الصناعة وتطورها.



تعليقا على الفوز، قال جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع: إنه لشرف كبير أن يتم تكريم مجموعة الشايع مجددا في حفل توزيع جوائز RLI.

الجوائز التي حصلنا عليها هي شهادة رائعة لا تعكس فقط نجاح ونمو الشركة، وإنما أيضا الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل لدينا لتعزيز تجارب التسوق لزبائننا من خلال تقديم خدمة زبائن استثنائية لا مثيل لها في جميع الدول التي نمارس فيها نشاطا اقتصاديا.



وتم اختيار شركة الشايع من مجموعة تضم أربعة متأهلين للتصفيات النهائية، منها شركات رائدة تعمل في مجال تجارة التجزئة في المنطقة.

تم إنشاء جوائز «RLI» من قبل «ريتيل آند ليجر إنترناشونال» في لندن، المجلة العالمية الوحيدة التي تغطي قطاعي التجزئة والترفيه وتمنح جوائزها ضمن 18 فئة.



واليوم، تعد هذه الفعالية إحدى أكثر الفعاليات شهرة التي يترقبها العاملون في مجال تجارة التجزئة والترفيه حول العالم.