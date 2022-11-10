حصلت مجموعة الخليج للتأمين إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، على (جائزة العلامة التجارية التأمينية) لسنة 2022-2023 مرة أخرى من المنتدى العالمي للعلامة التجارية، وهي منظمة عالمية غير ربحية مقرها لندن.



وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي للمجموعة خالد السنعوسي: يسرنا الفوز بهذه الجائزة الدولية تقديرا لجهودنا المتواصلة لضمان التميز لعملائنا وشركائنا ومساهمينا على حد سواء، من خلال رفع قيمة علامتنا التجارية، نسعى إلى تحقيق هدفنا المتمثل في أن نكون الخيار الأول لعملائنا في جميع الأسواق التي نعمل فيها، وقد شهد العام العديد من المنعطفات الإيجابية للمجموعة، لاسيما إدخال هوية العلامة التجارية المتطورة، مما يؤكد الجهود الدؤوبة التي تبذلها المجموعة والشركات التابعة لها لتعكس جودة وتميز خدماتنا من خلال الابتكار المستمر والمركز.

ويهدف المنتدى العالمي للعلامات التجارية إلى تعزيز معايير ومهارات وتعليم مجتمع العلامات التجارية لصالح الصناعة والمستهلكين، ويتم الحكم على الفائزين بهذه الجائزة بناء على ثلاثة معايير: تقييم العلامة التجارية، وأبحاث السوق الاستهلاكية، والتصويت العام عبر الإنترنت، حيث تفوقت المجموعة في جميع المعايير وتم اختيارها كأفضل علامة تجارية في فئة المستوى الوطني.

يذكر أن المنتدى العالمي للعلامة التجارية يسعى إلى النهوض بمعايير العلامات التجارية لما فيه مصلحة الصناعة والمستهلكين. وتستند لجنة التحكيم للجائزة إلى ثلاثة معايير، هي تقييم العلامة التجارية، دراسات سوق المستهلك، والتصويت على شبكة الإنترنت.

وبصفتها الشركة الرائدة في مجال صناعة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد تفوقت مجموعة الخليج للتأمين في جميع المعايير وتم اختيارها كأفضل علامة تجارية.



وباعتبارها قوة تأمين إقليمية، تهدف العلامة التجارية إلى خلق رغبة أكبر في صناعة التأمين، مع التركيز بشكل أساسي على بناء علاقات طويلة الأمد وعالية الجودة ومجزية وقائمة على الاحترام المتبادل.

تجدر الإشارة إلى أن GIG لاتزال تتمتع بتصنيفات ثلاثية من المستوى «A» من S & P (A) وA.M.BEST (A) وMoody›s (A3).



ومن خلال رؤية عالية المستوى تتمثل في «تشكيل نظام بيئي قيم للتأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، تقدم GIG التزاما ثابتا واستثنائيا بالابتكار والجودة ونضج العلامة التجارية وخدمة العملاء والتحول الرقمي والهيمنة على السوق والنمو المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.